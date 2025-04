BURINA-LOROUM-RELIGION

Loroum/Ramadan : Les fidèles musulmans prient pour le retour de la paix au pays

Titao, 1er avril 2025 (AIB)-Les fidèles musulmans de Titao ont célébré le lundi 31 mars 2025, la fête de l’Aïd El Fitr marquant la fin du ramadan. A Tansaliga et à Silmimossi, des délégations de corps constitués ont traduit la solidarité et le soutien de l’administration.

Dans plusieurs quartiers de la ville de Titao, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour célébrer, le lundi 31 mars 2025, la fin du mois de ramadan. A Tansaliga, Sogodin, Bounayiri, Silmimossi, Signoguin, les communautés islamiques ont prié pour la paix et la cohésion sociale.

Le secrétaire général de la province du Loroum, David Ayoro et le président de la délégation communal à Silmimossi, Sidiki Ganamé, ont marqué leur présence à la cérémonie.

A Tansaliga, c’est le Cheick Karamogho Mohamed Ouédraogo qui a guidé la prière.

Après deux rakats recommandés par le Saint Coran, le guide spirituel a appelé au renforcement de la solidarité et du vivre ensemble pour un retour de la paix.

Le Haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a traduit aux musulmans la solidarité et le soutien de l’administration.

«Nous avons pu faire la prière avec les populations. Je remercie l’imam pour les bénédictions et le message de soutien aux forces de défense et de sécurité et l’appel à la paix et à la cohabitation pacifique», a indiqué le Président de la délégation spéciale de la commune de Titao.

Un fidèle musulman de Silmimossi a ajouté qu’il a prié pour le retour de la paix.

« Nous souhaitons que l’année prochaine à cette heure-là, nous puissions célébrer cette fête dans une parfaite harmonie », a-t-il souligné.

