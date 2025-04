BURKINA-KENEDOUGOU-CITOYENNETE-COULEURS-MONTEE

Kénédougou/Montée des couleurs : Le Haut-commissaire invite chaque Burkinabè à rompre avec les anciennes pratiques

Orodara, le 1er avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a invité les Burkinabè, ce mardi 1er avril 2025, à prôner l’intérêt supérieur de la nation et à rompre avec les anciennes pratiques.

C’était lors de la montée des couleurs marquant le lancement de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

L’hymne national a retenti ce mardi 1er avril 2025 dans la cour de la direction provinciale en charge des Eaux et forêts du Kénédougou, à l’occasion de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs marquant le lancement provincial de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Les corps constitués de la province du Kénédougou ont réaffirmé leur attachement et leur appartenance à la mère patrie.

Le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, Saïdou Sakira, a livré le message du Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Il a invité chaque Burkinabè à prôner l’intérêt supérieur de la nation et à rompre avec les anciennes pratiques et à se questionner sur son comportement sous le prisme du thème principal : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

« La révolution, c’est à la fois un état d’esprit, de la discipline et de l’ordre. C’est la capacité à se former à des règles et à des normes fixées dans le cadre de la lutte pour notre souveraineté », a- t- il souligné.

Selon le Haut-commissaire de la province du Kénédougou, pour qu’un peuple souverain, se mette à travailler pour lui-même, il doit d’abord prendre conscience de la conduite à tenir par l’ensemble de ses composantes.

M. Sakira a indiqué également qu’il doit se doter d’une volonté de changer fondamentalement de comportement.

Il a remercié les uns et les autres pour leur disponibilité.

Agence d’information du Burkina

