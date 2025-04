KOURWEOGO-RELIGION-FETE-CELEBRATION

Kourweogo : Les fidèles musulmans invités au renforcement de la tolérance religieuse

Boussé, 1er avril 2025 (AIB)-Les fidèles musulmans de la commune de Boussé ont célébré le lundi 31 mars 2025, la fête de ramadan. Ils ont été invités à renforcer le vivre-ensemble et la tolérance religieuse pour la préservation d’une cohésion dans la société.

L’imam Abdoul Woudou Ouédraogo a officié le 31 mars 2025, la prière de fin du jeune.

Dans son sermon, il a d’abord relaté les bienfaits de ce mois et la prière du jour. Ensuite il a donné les comportements à observer en ce jour saint de la religion musulmane.

M. Ouédrago, a demandé à Dieu de tendre sa main bienveillante sur le Burkina Faso et sur ses dirigeants pour le retour à la paix d’antan.

Il a dit avoir jeuné et fait des prières surérogatoires pour implorer le bon Dieu la protection des forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le mal.

L’imam a aussi invité les fidèles musulmans d’avoir une pensée pour les personnes déplacées internes en ce temps de fête.

Le Haut-commissaire de la province, Mahamadi Congo, a félicité les fidèles et leur a demandé le renforcement du vivre-ensemble et la tolérance religieuse pour la préservation de la cohésion dans la société.

Il a aussi formulé ses vœux de bonne fête aux musulmans pour le retour de la paix au pays des hommes intègres.

A l’instar des autorités religieuses et administratives, les fidèles et les autres confessions religieuses venues soutenir l’office ont aussi prié pour l’entente la solidarité pour le renforcement de la cohésion sociale et le retour de la paix au Burkina Faso.

Agence d’information du Burkina

