Loroum : Les acteurs de la santé réfléchissent sur la gestion des épidémies

Titao, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a présidé, le jeudi 14 novembre 2024, la première session du cadre provincial de gestion des épidémies du district sanitaire de Titao.C’est dans l’objectif de renforcer la coordination des actions de lutte contre les maladies épidémiques notamment la dengue, que la 1ère session du cadre provincial de gestion des épidémies du district sanitaire de Titao, s’est tenue le jeudi 14 novembre 2024.

En effet, face à la récurrence des cas de dengue dans la localité il était opportun que les acteurs se retrouvent pour adopter des stratégies en vue de l’endiguer. La session a permis entre autres de faire le plaidoyer pour les journées de vaccination couplées à l’admission de vitamine A et les campagnes contre les poliovirus, de briefer les membres du comité de la gestion des crises et rumeurs autour de ces campagnes de vaccination, de faire l’état des lieux des maladies épidémiques au Burkina Faso et de rappeler les directives de lutte contre la dengue.

Il s’est agit également de mobiliser les ressources au niveau provincial pour une lutte multisectorielle contre les maladies à potentiel épidémique et de recueillir des suggestions et des recommandations des membres du CPGE pour renforcer la lutte contre la dengue. «Il est normalement prévu 4 sessions de cadre de gestion des épidémies dans l’année.

Mais au regard de la modicité des moyens nous avons profité du seul cadre pour passer beaucoup de messages», a indiqué le médecin chef du district, Dr Raphaël Zoundi. Le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a indiqué que la session a connu la participation des leaders coutumiers et religieux, des responsables communaux, des représentants des services techniques et du personnel de la santé, des médias et leaders communautaires.

Le contexte sécuritaire difficile a fortement impacté le secteur de la santé dans la province du Loroum. Mais avec les opérations de reconquête lancées par les forces de défense et de sécurité, plusieurs initiatives sont en train d’être développées pour garantir la santé des populations. Agence d’information du Burkina ASO/hb/bz