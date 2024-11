BURKINA-KOURITTENGA-CONCERTATION-CADRE

Kourittenga/Cadre de concertation provinciale : Le bilan de la rentrée scolaire au menu des échanges

Kourittenga, (AIB)-La 2e session du Cadre de concertation provinciale (CCP) du Kouritenga, a eu lieu le lundi 18 novembre 2024 à Koupéla sous la présidence du haut-commissaire de la province du Kourittenga, Moctar Ilboudo. Les échanges ont porté sur la rentrée scolaire et l’action humanitaire.

Il a remercié les différents acteurs qui n’ont ménagé aucun effort pour prendre part à la rencontre.

« Le présent cadre de concertation provincial c’est de contribuer à assurer un développement harmonieux de la province à travers, d’une part, la coordination et l’harmonisation des approches d’intervention et d’autre part, de promouvoir les échanges d’information et d’expérience entre les acteurs», a-t-il indiqué.

Pour le haut-commissaire, ceci entre en droite ligne du plan d’action pour la stabilisation et du développement qui constitue le referendum central de la politique de la reconquête territoriale et le développement économique du notre pays sur la période 2023-2025.

Les membres ont examiné et amendé le rapport de la 1ère session du CCP après la vérification du quorum.

Une analyse sur la situation de la rentrée administrative et académique au niveau primaire que secondaire a été présentée par les premiers responsables des ces corps.

Une communication sur la situation humanitaire et la gestion des Personnes déplacées internes (PDI), a été présentée avant celle de l’Agence Belge de Développement, partenaire financier dudit cadre.

Les membres ont bénéficié d’un éclairage sur l’acte OHADA relatif aux droits des sociétés coopératives et sur les procédures d’immatriculation des SCOOPs suivi des échanges entre les acteurs.

Roukyiatou Kocty, de la Direction provinciale de l’eau et de l’assainissement du Kourittenga a apprécié la rencontre qui est une bonne initiative.

Pour elle, les présentations ont été de taille car toutes les préoccupations ont été prises en compte.

«Nous espérons assister à d’autres cadre de concertation de ce genre. J’ai eu une idée sur les procédures pour adhérer au niveau de l’OHADA, aussi sur la prise en compte PDI et sur la rentrée scolaire poste-primaire, primaire et secondaire dans la province », a ajouté Mme Kocty.

Le directeur provincial en charge de l’Education primaire du Kourittenga, Ouboli Marcel Yogo, par sa communication, a rassuré les autorités de la tenue effective de la rentrée scolaire 2024-2025.

« Il n’y avais même pas eu de fermeture de classe dans la province du Kourittenga courant l’année scolaire 2023-2024 jusqu’à cette rentrée scolaire 2024-2025, toutes les structures éducatives du Kourittenga fonctionnent dans la quiétude», a soutenu le directeur provincial.

Selon lui, c’est grâce à la résilience des uns et des autres que toutes ces structures ont encore pu prendre un départ pour une nouvelle année scolaire.

Pour Ouboli Marcel Yogo, l’inquiétude était du côté de Andemtenga depuis l’année scolaire 2022-2023 mais cette année nous ne parlons plus de cela et c’est vu comme de l’oubliette.

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/yo