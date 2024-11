BURKINA-LOROUM-EDUCATION-REPRISE

Loroum/Education : Au moins 11 000 scolaires retrouvent le chemin de l’école

Titao, (AIB)-Le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a procédé, le lundi 18 novembre 2024, au lancement de la rentrée scolaire à Titao. Les différentes initiatives combinées ont permis à plus de 10 000 enfants du primaire et 1 300 du secondaire de reprendre les cours. C’est à la tête d’une délégation de responsables administratifs, de services techniques, de leaders coutumiers, religieux et associatifs que le haut-commissaire de la province du Loroum, Djibril Bassolé, a procédé dans la matinée du lundi 18 novembre 2024, au lancement de la rentrée scolaire dans la ville de Titao.

La délégation a fait le tour des établissements d’enseignement pour célébrer l’éducation. Au primaire, l’autorité provinciale a lancé la rentrée scolaire à l’école primaire publique de Watinoma sis au secteur 3. Quant au post primaire et secondaire c’est devant une foule d’élèves au pied du drapeau, que M. Bassolé, a procédé au lancement de la rentrée scolaire, sur le site du lycée provincial du Loroum après avoir assisté à la montée des couleurs. La délégation s’est ensuite rendue au CEG de Titao au secteur 6 où 3 salles ont été ouvertes pour désengorger le site du lycée.Pour cette année scolaire, c’est environ 11 sites qui sont ouverts pour le compte de l’éducation primaire.

Ces sites permettront d’accueillir un peu plus de 10 mille élèves. Au post-primaire et secondaire c’est une vingtaine de classes qui sont ouvertes sur deux sites pour accueillir environ 1300 élèves.A toutes les étapes, le haut-commissaire Bassolé, a félicité les acteurs directs et indirects de l’éducation. Il les a encouragés dans leur résilience. L’occasion a été belle pour l’autorité de se transformer en enseignant d’une journée par des cours de civisme et de patriotisme donnés aux élèves. Depuis décembre 2021, l’aggravation de la situation sécuritaire dans la province du Loroum a mis à rude épreuve la continuité éducative.

Toutefois la résilience des acteurs a permis de garder le flambeau de l’éducation allumé. Le 7 novembre 2024, un convoi sécurisé a permis à plusieurs personnes et à des services de rallier Titao par la route, occasionnant ainsi une ouverture de plusieurs sites d’éducation au profit des élèves.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/bz