BURKINA-LOROUM-EDUCATION-INSTALLATION

Loroum/Education : Deux chefs de circonscription d’éducation de base installés dans leurs fonctions

Titao, (AIB)-Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Titao, Sidiki Ganamé, a installé, le mercredi 29 janvier 2025 à Titao, Kassoum Nacanabo et Issaka Ganamé, respectivement dans leurs fonctions de Chefs de circonscriptions d’éducation de base (CCEB) de Titao I et Titao II.Kassoum Nacanabo et Issaka Ganamé ont été installés respectivement dans leurs fonctions de Chef de circonscription d’éducation de base (CCEB) de Titao I et Titao II, le mercredi 29 janvier 2025 à Titao. Le président de la délégation spéciale (PDS) de Titao, Sidiki Ganamé, leur a rappelé les orientations actuelles et les a invités à s’inscrire dans cette dynamique.

« Les plus hautes autorités ont donné des orientations claires pour l’éducation dans notre pays. Il s’agit de tout faire pour que partout où il y a un enfant burkinabé et qu’il y a une possibilité de garantie sécuritaire que cet enfant puisse bénéficier de l’éducation», a-t-il indiqué.Le CCEB de Titao II, Issaka Ganamé a expliqué être venu en temps d’insécurité avec des écoles fermées. « Mes prédécesseurs ont vraiment œuvré pour qu’il y ait la continuité éducative. Je me battrai donc pour cette continuité.

Je serai engagé auprès des communautés locales pour que là où un village est installé, que l’école puisse rouvrir», a-t-il expliqué. «Je suis également dans la dynamique des innovations que le gouvernement à travers le MEBA-PLN est en train de mettre en place », a rassuré M. Ganamé.Le CCEB sortant de Titao I, Ram Bonkoungou, s’est réjoui des résultats atteints malgré les conditions sécuritaires difficiles.

« Le bilan que nous présentons aujourd’hui est le fruit d’un travail collectif réalisé avec les collaborateurs. Il y eut une période où la situation de l’éducation dans la commune était très difficile. Mais avec la collaboration de tous, nous avons pu tenir le flambeau allumé grâce à des initiatives locales et nous avons eu de bons résultats », a rappelé M. Bonkoungou.Il a invité les agents à accompagner le nouveau CCEB afin qu’il puisse engranger de meilleurs résultats pour le Loroum et la nation entière.

Le secteur de l’éducation a été durement éprouvé par la crise sécuritaire et humanitaire dans la province du Loroum. Avec les récents progrès dans la reconquête du territoire et le retour progressif des populations et de l’administration, le secteur de l’éducation est en train de se réorganiser pour assurer une meilleure offre éducative.

Agence d’information du Burkina

ASO/hb/bz