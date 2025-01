BURKINA-ECONOMIE-PLATEFORME-PAIEMENT-LANCEMENT

Burkina/Transactions financières: Le premier ministre invite les Burkinabè à s’approprier la plateforme de paiement FASO ARZEKA

Ouagadougou, 30 janv. 2025 (AIB)-Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a invité, jeudi, les Burkinabè à s’approprier la nouvelle plateforme nationale de paiements numériques « FASO ARZEKA », en langue mooré qui signifie richesse, afin d’éviter les risques liés aux transactions financières dans le cadre de l’acquittement de leurs impôts, taxes et autres droits.

« Je vous invite à vous en approprier afin de vous épargner les longues distances et les risques liés à vos transactions financières dans le cadre de l’acquittement de vos impôts, taxes et autres droits », a déclaré le chef du gouvernement burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.Pour lui, la plateforme « FASO ARZEKA », va ouvrir une nouvelle ère de modernisation et de transparence au Burkina Faso.

Le premier ministre Ouédraogo, s’exprimait jeudi à Ouagadougou, lors de la cérémonie de lancement officiel de « FASO ARZEKA », la plateforme de paiements numériques de l’administration publique.«Plus qu’une plateforme technologique, FASO ARZEKA représente un changement profond dans notre manière de concevoir le service public et de servir nos concitoyens », a-t-il indiqué.

Le chef du gouvernement burkinabè a précisé que le processus de conception de la plateforme qui est entièrement local, illustre la capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées à la réalité du Burkina Faso.

« En intégrant les technologies innovantes, elle nous permet non seulement de sécuriser nos ressources, mais aussi de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité avec nos citoyens, consolidant ainsi les bases d’une économie résiliente et inclusive », a soutenu Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.Dans le contexte actuel, a-t-il mentionné, le numérique est une aubaine pour garantir la prospérité de notre pays.

« Puisse cette plateforme, à l’instar des autres déjà opérationnelles, incarner cette révolution numérique qui transformera la gestion des finances publiques et assurera l’indépendance économique à notre pays », a souhaité le premier ministre.Il a exhorté les acteurs de l’administration financière à adopter la plateforme comme un outil de travail dans leur mission de mobilisation des ressources propres du pays.

Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Bruno Raymond Bamouni, a expliqué que « FASO ARZEKA » est une plateforme numérique unique pour tout paiement au profit de l’administration centrale, des collectivités territoriales et des établissements publics de l’Etat.«Cette plateforme de paiements numériques multicanal de l’administration publique du Burkina Faso, dédiée au recouvrement des recettes publiques est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virements bancaires », a-t-il ajouté.M. Bamouni a poursuivi que le gouvernement a entrepris le développement et l’implémentation de la plateforme nationale « FASO ARZEKA », afin de renforcer la dynamique de digitalisation en cours au Burkina Faso.

« FASO ARZEKA » est une nouvelle plateforme nationale de paiements numériques, accessible sur https://my.fasoarzeka.bf et téléchargeable sur App store et Play store ou via un téléphone basique, à partir de la syntaxe USSD unique *700# et par appel téléphonique sur le serveur vocal interactif 700.Elle est interconnectée aux plateformes Mobile Banking et Mobile Money existantes pour le transfert d’argent et les paiements, y compris GIM-UEMOA, VISA et Mastercard.Les modes de paiements implémentés sont entre autres, par Orange Money, Moov Money, par chèque et par cash.Elle est disponible sur l’ensemble du territoire burkinabè en version Web, Android, IOS, USSD et bientôt Point de Service.

Agence d’information du Burkina

HB/no/bz