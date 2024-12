BURKINA-GOURMA-SANTE-PREVENTION-REFLEXION

Gourma/Santé : Les acteurs échangent sur la prévention des maladies épidémiques

Fada N’Gourma, (AIB)- Le haut-commissaire de la province de la Gnagna, Patrice Béogo, a présidé, le mercredi 18 décembre 2024 à Fada N’Gourma, la deuxième session du Comité régional de gestion des épidémies de l’Est (CRGE).

Les acteurs de la santé ont réfléchi sur la prévention des maladies épidémiques.La région de l’Est a connu en 2024 une flambée de cas de rougeole dans le district sanitaire de Fada N’Gourma qui a nécessité une vaccination de riposte. Par ailleurs, ce district a connu une flambée de cas de dengue au cours l’année 2024. En effet, on a dénombré dans la région 2513 cas suspect de Dengue, 786 cas probables et 3 décès en 2024.

Aussi la situation des décès maternels n’est pas reluisante avec 52 décès enregistré dans les formations sanitaires dont 3 en communauté.Le paludisme reste la première cause de consultation et d’hospitalisation. Ainsi, chez les moins de cinq ans on a notifié à nos jours, 17611 cas de paludisme grave avec 254 décès soit une létalité de 1,4%.

Ce sont ces données statistiques qui ont poussé les acteurs de santé de se pencher sur la prévention de ces maladies au cours de la deuxième session du Comité régional de gestion des épidémies de l’Est (CRGE), le mercredi 18 décembre 2024 à Fada N’Gourma.Le haut-commissaire de la province de la Gnagna, Patrice Béogo, a souligné que les maladies transmises constituent les causes majeures de morbidité, de mortalité et d’invalidité au Burkina Faso.

Il a également ajouté que l’une des principales stratégies de lutte contre ces maladies est la surveillance intégrée de la maladie et la riposte conformément aux exigences du Règlement sanitaire international (RSI).Selon M. Beogo, la réunion vise à faire le bilan des recommandations formulées lors de la première session et à mettre à jour la situation sanitaire de la région, tout en renforçant la préparation du système de santé à répondre aux urgences sanitaires.

« De par la situation géographique de la région de l’Est qui est frontalière au Niger, au Bénin et au Togo, au regard de la crise sécuritaire au Burkina Faso et dans la sous-région, notre région présente une grande vulnérabilité aux épidémies », a dit le haut-commissaire.

Pour faire face à cette situation, M. Beogo, a poursuivi, que la direction régionale de la Santé de l’Est avec l’appui de ses partenaires et des acteurs concernés, ont organisé cette session qui se veut inclusive et participative. Le CRGE a relevé des recommandations comme la nécessité d’améliorer les mécanismes de surveillance épidémiologique, le renforcement de la communication sur la santé publique et l’accroissement de la population aux mesures préventives.

Agence d’information du Burkina

KAC/hb/yo