Loroum : 50 jeunes femmes et hommes prêts à s’investir dans l’entrepreneuriat.

Titao (AIB)-L’Association monde rural (AMR) en collaboration avec le Projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel (PCRSS), a organisé, du jeudi 19 au lundi 23 décembre 2024 à Titao, une session de formation de 50 jeunes et femmes de la commune de Ouindigui, sur l’entrepreneuriat.

Azeta Kagoné, participante a indiqué que s’investir dans des activités génératrices de revenus dépend de votre engagement.

« Si tu veux, tu peux. Il faut savoir épargner, faire la différence entre le capital et les bénéfices. On doit ajouter les bénéfices à ton capital de départ pour accroître le chiffre d’affaires », a soutenu Mme Kagoné.

Wahabou Belem, s’est réjoui de la formation et a ajouté « qu’on ne cherchait que ces opportunités car on était simplement assis à la maison ».

Il a précisé que c’est le travail qui paie et pour entreprendre faut se lever, mais certains sont assis à dire qu’il n’y a pas de travail.

« Je suis sûr que dans les temps à venir il y aura plus de 150 nouveaux entrepreneurs. On peut faire des briques et s’en sortir, de même on peut faire de l’élevage et s’en sortir. Nous pouvons créer de la richesse, j’en suis convaincu », a dit M. Belem.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Titao, Oumarou Dialla, a témoigné sa satisfaction.

« Nous ne devrions pas nous asseoir et dire qu’il n’y a pas de travail. C’est à nous de créer l’emploi. Et je sais qu’on peut réussir », a-t-il indiqué.

Selon le formateur, Sayouba Sawadogo, on peut tous entreprendre et en suivant les différentes consignes, ils pourront réussir.

Dans le cadre du Projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel (PCRSS), l’association AMR multiplie les initiatives sur le terrain afin de contribuer au relèvement des communautés.

