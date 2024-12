BURKINA-ASSOCIATION-SOLIDARITE-DON-VIVRES

Burkina : Une fondation offre des vivres aux veuves et orphelins des FDS tombées au front

Ouagadougou, 23 déc. 2024 (AIB)-La fondation Sompagnimdi pour le développement à travers son ministère God’s Love Ministry, a remis, lundi à Ouagadougou, lors de la journée ‘’Noël pour tous’’, des kits alimentaires à 200 familles dont 150 issues des Forces de défense et de sécurité (FDS), victimes du terrorisme.

« Le pays traverse des difficultés actuellement. Il y a des hommes et des femmes qui se battent sur le terrain pour la défense de la patrie, malheureusement certains perdent la vie laissant des veuves et des orphelins qui traversent souvent des périodes de difficulté », a déclaré le président de la Fondation Sompagnimdi pour le développement, Sompagnimdi Joseph Kafando.

Pour lui, la journée ‘’Noël pour tous’’ vise à permettre à plusieurs familles vulnérables de pouvoir célébrer Noël comme les autres.

Kafando s’exprimait lundi à Ouagadougou, lors de la journée ‘’Noël pour tous’’, où il a remis des vivres aux veuves et orphelins de militaires victimes du terrorisme.

« Nous avons décidé d’apporter notre modeste contribution et notre assistance aux familles des FDS pour qu’elles fêtent la Nativité dans la joie, dans l’amour, dans la solidarité, chose recommandée par Dieu et par les autorités de notre pays », a indiqué le président de la Fondation Sompagnimdi.

Chaque famille de FDS a reçu un sac de riz de 25 kg, un bidon d’huile de 5 litres et une enveloppe de 10 000 F CFA.

Sompagnimdi Joseph Kafando a expliqué que la fondation à aider 200 familles vulnérables dont 150 familles de FDS.

Le Colonel-major Sié Remi Kambou, directeur de l’action sociale et des blessés en opération, a soutenu que le geste de la fondation Sompagnimdi traduit le devoir de solidarité reconnu au peuple burkinabè.

« Nous savons que ceux qui se battent, lorsqu’ils tombent laissent derrière eux des veuves et des orphelins », a-t-il ajouté.

Le Colonel-major Kambou, a remercié la générosité du fondateur au nom de la hiérarchie militaire pour avoir pensé à 200 veuves et orphelins qui auront de quoi se nourrir pendant les fêtes. Il a exhorté d’autres structures à emboîter le pas de M. Sompagnimdi.

La représentante des bénéficiaires, Bénédicte Tiendrébéogo, s’est réjouie du don et a exprimé sa gratitude envers la Fondation Sompagnimdi.

La représentante du ministère de l’Action humanitaire, Pascaline Kaboré, a également salué l’action de solidarité de la fondation et a appelé d’autres organisations à suivre l’exemple.

La journée a été marquée par un repas communautaire, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Un repas pour mon prochain », que la fondation organise chaque mois aux côtés des populations vulnérables.

‘’ Noël pour tous’’ est un projet initié par la fondation Sompagnimdi à travers son ministère God love ministry, initié en 2023.

La fondation Sompagnimdi œuvre dans le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’autonomisation et de l’employabilité des jeunes et des femmes de même que dans la santé, le soutien et l’aide des personnes vulnérables.

Agence d’information du Burkina

HB/wis/yo