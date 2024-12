BURKINA-MOUHOUN-PATRIOTIQUE-FONDS-SOUTIEN

Mouhoun/Effort de paix : La population de Ouarkoye contribue à hauteur de 1 500 000 F CFA

Dédougou, (AIB)-La population de la commune de Ouarkoye, dans la province du Mouhoun, a versé à la Trésorerie régionale de Dédougou, ce mardi 24 décembre 2024 à Dédougou, la somme d’un million cinq cent mille (1 500 000) F CFA, au fonds de soutien patriotique. Les représentants de la population sont allés présenter la quittance de versement au haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo.

Les populations de la commune de Ouarkoye sous le leadership du chef de canton de ladite localité, ont fait un geste patriotique le mardi 24 décembre 2024 à Dédougou, en mobilisant la bagatelle d’1 million 500 mille F CFA, au profit du fonds de soutien patriotique.

Ce geste vient en réponse à l’appel du Chef de l’Etat lancé à l’endroit de tous les Burkinabè afin d’apporter leur part contributive pour la défense de la patrie.

Pour le président de la délégation spéciale de Ouarkoye, Idrissa Ganamé, c’est avec satisfaction et fierté qu’il accueille une fois de plus cet élan de patriotisme qui n’est pas une première du genre.

« Les populations sous la houlette des personnes ressources de la commune, depuis l’appel du Chef de l’Etat, se sont mobilisées à plusieurs reprises pour apporter leur soutien non seulement aux forces combattantes mais aussi aux populations qui se sont fortement déplacées. Aujourd’hui encore, cet élan s’est poursuivi avec la mobilisation de ce soutien financier d’un million cinq cent mille francs au Fonds de soutien patriotique et nous accueillons cela avec beaucoup de satisfaction » s’est exprimé M. Ganamé.

Tout en félicitant et en encourageant les populations à poursuivre dans ce sens, il les a invités à toujours rester mobiliser autour des forces combattantes pour que cet engagement puisse continuer à porter des fruits.

Le représentant du chef de canton, Joseph Auguste Dahian Tamini, ce geste de la population est leur manière d’encourager et de donner plus de forces au Chef de l’Etat et à tout son gouvernement pour mener à bien la mission que le peuple leur a confiée.

« Tant que le combat n’est pas fini, on ne doit jamais se lasser de faire des efforts. Nous continuons toujours à mobiliser les communautés de manière à ce que nous donnions les moyens pour la reconquête de notre territoire national », a-t-il dit.

En recevant la quittance, le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a salué à sa juste valeur ce geste hautement patriotique posé par les populations de la commune de Ouarkoye sous la houlette du chef de canton.

« Nous remercions les vaillantes populations pour l’acte posé qui dénote de son attachement à la mère patrie en soutien aux actes posés par les plus hautes autorités », a-t-il lancé.

M. Nakanabo a invité la population à emboîter le pas pour porter haut les Forces de défense et de sécurité (FDS), dans cette lutte contre l’hydre terroriste afin de pouvoir recouvrir l’intégrité du territoire national et amorcer le vrai développement dans l’indépendance totale.

Les populations de la commune de Ouarkoye en plus de la somme versée au fonds de soutien patriotique, entend dans les jours à venir remettre la somme d’un million de FCFA aux Forces de défense et de sécurité (FDS) de la localité et une dizaine de sacs de maïs aux femmes déplacées internes.

De par le passé, la même population avait remis une dizaine de motos aux VDP de la localité, des vivres et des non vivres aux FDS et VDP.

Cette détermination des populations de la commune de Ouarkoye est aussi leur acte de reconnaissance pour la libération de la leur commune qui était sous emprise terroriste caractérisée par les déplacements massifs des populations, la fermeture des services sociaux de base, la délocalisation de certaines administrations vers d’autres localités.

Agence d’information du Burkina

