Burkina-Journée-Salubrité-Lions-Club

Lions club Ouagadougou-Soleil offre du matériel de nettoyage à l’école Bilbalogho et à la brigade verte

Ouagadougou, 23 nov. 2024 (AIB)- Le Lions Club Ouagadougou-Soleil a mené, samedi, une opération de salubrité dans l’enceinte de l’école Bilbalogho de Ouagadougou. À cette occasion, il a remis du matériel de nettoyage à ladite école ainsi qu’à la brigade verte de la ville.

Des poubelles, des râteaux, des pelles et des brouettes figurent, entre autres, parmi le matériel remis par le Lions Club Ouagadougou-Soleil à l’école Bilbalogho et à la brigade verte de Ouagadougou, à l’issue d’une séance de salubrité.

Selon la présidente du Lions Club Ouagadougou-Soleil, Christine Tani, cette initiative vise à maintenir la propreté au sein de leur ancien établissement.

La première responsable du Lions Club Ouagadougou-Soleil, a indiqué que cette séance de salubrité, couplée à une sensibilisation sur le lavage des mains, constitue une occasion pour l’association et ses partenaires d’inviter les élèves de l’école Bilbalogho au respect des règles d’hygiène et à la protection de l’environnement.

« Nous souhaitons que les actions que nous posons aujourd’hui, pour un environnement plus propre et un cadre de vie plus sain, puissent impacter durablement notre communauté et particulièrement nos enfants », a-t-elle soutenu.

L’association a également procédé à une plantation symbolique d’arbres qui, selon la présidente, permettra de magnifier la nature et de fournir de l’ombre aux élèves pendant les heures creuses.

Le clou de la journée sera marqué par un repas destiné à communier avec les enfants de l’établissement, a fait savoir Mme Tani.

Pour le patron de la cérémonie, Parfait Kondia, cette journée symbolise la détermination du Lions Club à bâtir un cadre de vie où chaque citoyen prend ses responsabilités pour un avenir meilleur.

Il a souhaité que cette initiative puisse être étendue à toutes les écoles de la ville de Ouagadougou, au bénéfice des élèves et des enseignants.

En recevant le matériel, la directrice de l’école Bilbalogho, Awa Ouédraogo/Ouédraogo, a salué l’initiative de l’association, qui vient renforcer les capacités de l’établissement à assainir son cadre de travail.

Avant cette journée, le Lions Club Ouagadougou-Soleil avait offert des vivres à la Cour de solidarité de Gounghin. Il prévoit, entre autres, des formations et l’aménagement de ladite cour dans les jours à venir.

Agence d’information du Burkina

YOS/ZO/ata