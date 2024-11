Maroc-Santé-Formation-Académie-Lancement

L’Académie africaine des sciences de la santé de Dakhla veut faire de la santé, une priorité partagée en Afrique, (ministre marocain)

Dakhla (Maroc), 23 nov. 2024 (AIB)- L’Académie africaine des sciences de la santé de Dakhla dont les travaux ont été lancés ce samedi témoigne de la volonté du Maroc, de faire de la santé une priorité partagée entre Africains, a affirmé le ministre marocain de la Santé Amine Tahraoui.

« L’Académie africaine des sciences de la santé est une vision de l’Afrique que nous voulons bâtir. Elle est une ambition portée par des générations qui refusent la fatalité, qui veulent transformer le potentiel du continent en réalité tangible. Enfin, elle est une responsabilité partagée par nous tous, à savoir les politiques et les institutions académiques », a affirmé le ministre marocain de la Santé, Amine Tahraoui à la cérémonie de lancement de l’Académie africaine des sciences de la santé à Dakhla.

La région de Dakhla, située à 1700km de la capitale Rabat, a été retenue pour accueillir cette académie, car elle constitue une passerelle entre le Maroc et l’Afrique, a-t-il expliqué. « Un espace où convergent nos ambitions nationales et continentales », a précisé le Ministre.

Pour lui cette partie du Maroc, du fait de sa richesse illustre ce que le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, a toujours défendu, à savoir une croissance inclusive qui ne laisse aucun territoire en marge.

De ses propos, il ressort que l’Académie africaine des sciences de la santé est un symbole d’intégration africaine et d’équité. Cette institution répond à trois impératifs majeurs : former les leaders, innover pour transformer et fédérer les énergies.

Elle témoigne de la volonté du Maroc de faire de la santé une priorité partagée, une rencontre des découvertes et des innovations au bénéfice des populations africaines.

Ces propos sont confortés par la présence à cette cérémonie de plusieurs délégations pays africains.

Une autre intervention qui a marqué cette cérémonie a été celle du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation du Maroc, Azzedine El Midaoui, portée par le Secrétaire général du ministère.

Pour lui, « l’Académie est un véritable pont entre les différents pays du continent, un laboratoire d’idées, une plateforme d’actions et d’échanges pour améliorer la santé publique à travers des initiatives adaptées aux défis de chaque pays africain ».

Face aux différents défis auxquels le continent africain est confronté, l’académie constitue une opportunité, pour renforcer les relations de partage d’expérience et de collaboration, a t- il poursuivi.

L’Académie africaine des sciences de la santé est portée par la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé.

Son président Directeur Général, le professeur Lahcen Belyamani, estime qu’elle ambitionne d’être un catalyseur de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation.

Experts et chercheurs pourront notamment coordonner leurs actions afin de répondre efficacement aux défis sanitaires du continent.

« Nous pourrons faire de l’Académie une plateforme de réflexion, de collaboration et de diffusion des connaissances permettant de renforcer nos systèmes de santé et d’offrir aux citoyens un avenir plus sain et plus prospère », a dit le Pr à leur adresse.

Pour acter les engagements, des conventions ont été signées entre autres, entre le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et le président-directeur général de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et entre le président-directeur général de la Fondation Mohammed VI des sciences et de la santé et l’ambassadeur, directeur général de l’Agence marocaine de la coopération internationale (AMCI).

Agence d’information du Burkina

WIS/ata