Léraba : Les activités de la 2e édition de semi-marathon de la paix des pics de Sindou lancées

Sindou, (AIB)-Le haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo, a lancé, le jeudi 28 novembre 2024, les activités de la 2e édition de semi-marathon intitulé ‘’semi-marathon de la paix des pics de Sindou’’.

C’est dans l’objectif de valoriser les loisirs environnementaux, touristiques et sportifs de la province à travers la pratique du sport, que la direction provinciale en charge des Sports de la Léraba, a initié le semi-marathon de la paix des pics de Sindou.

Ceci, afin de donner de la compétition aux athlètes nationaux d’une part et d’autres parts favoriser une plus grande visibilité des sites touristiques de la Léraba.

Prévues se dérouler sur trois jours, les activités ont été lancées ce jeudi 28 novembre 2024 sous le thème : « Sport, facteur de résilience et de cohabitation entre les communautés et Forces de défense et de sécurité », sous la présidence du haut-commissaire de la province de la Léraba, Mahamadi Congo.

Une conférence sur le thème, du slam inter établissement et un cross suivi d’aérobic, une course cycliste et des jeux de société, seront au menu.

Tout comme le haut-commissaire de la province de la Leraba, le directeur en charge des Sports, Aboubacar Dao, ont traduit leurs reconnaissances aux différents ministres et partenaires qui ont œuvré pour que l’organisation du semi-marathon.

Pour la première autorité de la province, l’idée de cette organisation est née suite à l’appel de chef de l’Etat qui était que ‘’les filles et les fils du pays de s’unir, main dans la main pour faire face à l’hydre terroriste ‘’.

«Ainsi, ce semi-marathon de leur ressort est une vitrine pour la promotion de la paix et de cohésion sociale entre les communautés de la Léraba», a-t-il ajouté.

Il faut noter que les festivités concernent la commune urbaine de Sindou et celle rurale de Douna.

Agence d’information du Burkina

