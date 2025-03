Les Étalons remercient le peuple burkinabè après leur large victoire sur les Requins

El Jadida, 22 mars 2025 (AIB) – Le capitaine des Étalons Bertrand Traoré a remercié le peuple burkinabè suite à la victoire face aux Requins de Djibouti. Il a promis que l’équipe fera tout son possible pour dominer la Guinée Bissau lundi prochain.

« On l’a dit avant le début du match, l’objectif, c’est de prendre les six points. Aujourd’hui, on a réussi à prendre les trois points face aux Requins de Djibouti, ça fait plaisir. Maintenant, on va bien se reposer et préparer le match contre la Guinée-Bissau. Vu que le match est lundi, le plus important, c’est la récupération », a déclaré vendredi soir le capitaine des Étalons du Burkina Faso au micro de l’envoyé spécial de l’AIB, après leur victoire contre Djibouti.

La rencontre entre le Burkina Faso et Djibouti s’est disputée au stade El Abdi d’El Jadida, ville située à environ 108 kilomètres de Casablanca (capitale économique) et 187 kilomètres de Rabat (capitale politique) du Royaume du Maroc.

Le match a été rehaussé par la présence de l’ambassadeur du Burkina Faso au Maroc, Mamadou Coulibaly, accompagné de ses collaborateurs et de la communauté burkinabè, qui a animé le stade du début à la fin. Avec cette victoire, les Étalons se hissent à la deuxième place du groupe, derrière l’actuel leader, l’Égypte.

« Nous disons merci au peuple pour son soutien et nous lui promettons de tout faire pour aller chercher les trois autres points », a affirmé le capitaine Bertrand Traoré, auteur du deuxième but burkinabè à la 33ᵉ minute.

Les trois autres buts des Étalons ont été inscrits successivement par Josué Tiendrébéogo (12ᵉ minute), Mohamed Zoungrana (47ᵉ minute) et Franck Lassina Traoré (67ᵉ minute). En fin de partie (88ᵉ minute), Djibouti a réduit le score grâce à un penalty transformé par S. Akinbinu.

Le prochain match des Étalons est prévu lundi contre la Guinée-Bissau.

Agence d’information du Burkina

Envoyé spécial de l’AIB à El Jadida

WUROTEDA Ibrahima SANOU