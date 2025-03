Victoire des Étalons sur les Requins : « On est à la moitié du chemin, on espère prendre le maximum de points » (Rahim Ouédraogo )

El Jadida, 22 mars 2025 (AIB) – Après la victoire des Étalons du Burkina Faso sur les Requins de Djibouti (4-1) ce vendredi après-midi au stade El Abdi d’El Jadida, le vice-président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Rahim Ouédraogo, a confié au micro de l’AIB que l’équipe nationale « est à la moitié du chemin et espère prendre le maximum de points » lors du prochain match prévu lundi contre la Guinée-Bissau.

« Nous sommes très contents du résultat. On a fait un très bon stage ici, à El Jadida, au Maroc. On a intégré de nouveaux joueurs. Avec cette victoire, nous occupons la deuxième place. Nous partons en Guinée-Bissau et nous espérons prendre le maximum de points là-bas », a affirmé vendredi soir le vice-président de la FBF, Rahim Ouédraogo, au micro de l’envoyé spécial de l’AIB.

Rahim Ouédraogo s’exprimait à l’issue du match Burkina Faso – Djibouti, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, disputé au stade El Abdi d’El Jadida, ville située à environ 108 kilomètres de Casablanca (capitale économique) et 187 kilomètres de Rabat (capitale politique) du Royaume du Maroc.

« Quand on est arrivés ici, l’objectif était d’engranger six points. On est à la moitié du chemin. Nous avons un voyage tardif vers la Guinée-Bissau et peu de temps pour récupérer, seulement 48 heures avant le match. On espère que les joueurs vont bien récupérer, et nous irons chercher les trois points, car nous avons pris un petit retard dans notre groupe. L’actuel leader, l’Égypte, est devant nous avec quatre points d’avance. Nous n’avons pas droit à l’erreur et, grâce à Dieu, nous rentrerons au pays avec le maximum de points », a-t-il assuré.

Agence d’information du Burkina

Envoyé spécial de l’AIB à El Jadida

WUROTEDA Ibrahima SANOU