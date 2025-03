Victoire des Étalons sur les Requins : « Les joueurs se sont battus, ils ont démontré leur talent » (Charles Kaboré)

El Jadida, 22 mars 2025 (AIB) – L’ambassadeur pour le sport du Burkina Faso et ex-international Charles Kaboré a salué, vendredi soir au micro de l’AIB, la victoire des Étalons du Burkina Faso, qui « se sont battus (et) ont démontré leur talent » au stade El Abdi d’El Jadida.

« Nous félicitons l’équipe nationale, le coach et le staff technique. C’est une belle victoire. C’est un peu dommage pour le but djiboutien, mais les joueurs se sont battus, ils ont démontré leur talent. Maintenant, il y a le match contre la Guinée-Bissau, qui est un match très sérieux, important et capital. Si nous parvenons à prendre les trois points là-bas, ce sera bénéfique pour la suite », a affirmé vendredi soir l’ambassadeur pour le sport du Burkina Faso et ex-international Charles Kaboré au micro de l’envoyé spécial de l’AIB.

Au cours des 90 minutes du match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde FIFA 2026, disputé au stade El Abdi de la ville d’El Jadida, les Étalons du Burkina Faso ont battu les Requins de Djibouti sur le score de 4 buts à 1.

Les quatre buts des Étalons ont été marqués successivement par Josué Tiendrébéogo (12ᵉ minute), le capitaine Bertrand Traoré (33ᵉ minute), Mohamed Zoungrana (47ᵉ minute) et Franck Lassina Traoré (67ᵉ minute). En fin de partie (88ᵉ minute), Djibouti a réduit le score grâce à un penalty transformé par S. Akinbinu.

« Pour le prochain match, lundi contre la Guinée-Bissau, il faudra rester concentré à tous les niveaux, bien aborder la rencontre et ne rien négliger. Les joueurs sont des professionnels qui savent ce qu’ils ont bien fait et ce qu’ils doivent améliorer. Je pense qu’ils vont rectifier les erreurs lors des prochains matchs », a-t-il souligné.

L’ex-capitaine de l’équipe nationale du Burkina Faso, Charles Kaboré, est depuis novembre 2024 ambassadeur pour le sport du Burkina Faso, par décret présidentiel.

Ses missions consistent, entre autres, à travailler en collaboration avec le ministère en charge des Sports et celui des Affaires étrangères, sous l’autorité directe du président du Faso, afin de soutenir et défendre les positions burkinabè sur les grandes questions liées au sport.

Il doit également veiller à la mobilisation de l’ensemble du réseau diplomatique sur les aspects opérationnels des grands événements sportifs organisés au Burkina Faso.

En tant qu’ambassadeur du sport, l’ancien capitaine des Étalons a aussi pour mission de poursuivre le développement de la coopération internationale dans le domaine du sport et de renforcer l’attractivité du territoire pour les investissements sportifs.

Agence d’information du Burkina

Envoyé spécial de l’AIB à El Jadida

WUROTEDA Ibrahima SANOU