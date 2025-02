Bogandé : Les familles princières scellent une union historique après des décennies de conflits

Bogandé, 8 février 2025 (AIB)-Les 25 grandes lignées de la famille Lankoandé de Bogandé se sont réunies, le samedi 8 février 2025, au palais de Sa Majesté Yempaabou Lankoandé pour lui renouveler leur allégeance et marquer un nouveau départ après des décennies de conflits.

Après plusieurs décennies de tensions et de querelles autour de la chefferie coutumière, les familles princières de Bogandé ont enfin trouvé un terrain d’entente.

En effet, toutes les grandes lignées de la famille Lankoandé se sont rassemblées au palais royal pour faire allégeance à Sa Majesté Yempaabou Lankoandé.

Cette initiative a été portée par les neveux des différentes familles Lankoandé, déterminés à mettre fin aux divisions qui ont longtemps marqué la gestion de la chefferie coutumière.

Ces jeunes leaders ont mené des démarches diplomatiques et des médiations auprès des doyens et des chefs de famille afin de restaurer un climat d’entente et de cohésion.

Le rassemblement, qui s’est tenu dans la cour royale, a vu la participation des représentants des 25 grandes lignées, venus symboliquement renouveler leur allégeance à l’autorité coutumière en place.

Sa Majesté Yempaabou Lankoandé, visiblement ému, n’a pas caché sa satisfaction face à cette démarche de paix et de réconciliation.

« C’est une immense joie de voir tous mes frères, mes fils et mes neveux réunis ici aujourd’hui. Cette union marque un nouveau départ pour notre communauté et la consolidation de notre héritage ancestral », a-t-il déclaré devant l’assemblée.

Avec cette réconciliation, les familles princières entendent œuvrer ensemble pour la stabilité de la chefferie et le développement de Bogandé.

Ce nouvel élan devrait favoriser un climat apaisé et renforcer l’unité entre les différentes composantes de la communauté.

L’événement marque ainsi une page importante de l’histoire de la chefferie de Bogandé et ouvre la voie à un avenir où traditions et modernité se conjugueront dans l’intérêt du bien commun.

En rappel, les 25 grandes lignées de la famille Lankoandé de Bogandé sont : Tilinla, Pkiala, Bantangou, Foanba, Kourkiedi, Dialibo, Yapkera, Kparmonbou, Yenssongou, Yendabri, Dinpounna, Tilibari, Diayenbonga, Labidiero, Banhama, Tiabatoba, Yenpkari, Tigobinini, Lihantipo, Yenbirima, Yentema, Ourdjoari, Ikini, Yengnabou et Wahbi.

Agence d’Information du Burkina (AIB)