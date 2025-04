BURKINA-LERABA-PATRIOTISME-POPULATION-LANCEMENT

Léraba/Mois du patrimoine Burkinabè : Les populations de la Léraba invitées à visiter les sites touristiques nationaux

Sindou, 18 avril 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a invité, le vendredi 18 avril 2025 à Sindou, les populations de la Léraba, à découvrir ou à faire découvrir les sites touristiques de la province par leurs enfants. C’était lors du lancement du mois du patrimoine Burkinabè.

A travers la montée collective du drapeau national dans l’enceinte du haut-commissariat sous le fond de Ditanyè chanté en cœur par la première autorité de la Léraba et les forces vives de la province.

Le Haut-commissaire de la province de la Léraba, Yacouba Sawadogo, a lu le message du chef de l’Etat dans le cadre du lancement des activités du patrimoine Burkinabè à Bobo Dioulasso le 17 avril 2025.

Placée sur le thème : « Patrimoine culturel et développement économique », cette 3e édition du patrimoine Burkinabè couvre une période d’un mois allant du 18 avril au 18 mai 2025.

Yacouba Sawadogo, a invité les populations à découvrir ou à faire découvrir les sites touristiques de la province par leurs enfants et leurs visiteurs

Selon lui, cet événement est un rendez-vous d’identité et de mémoire, un temps fort pour honorer et perpétuer l’essence de notre Nation qui est le patrimoine culturel.

Il faut rappeler que c’est en avril 2023 que notre pays a institué le mois du patrimoine Burkinabè.

Agence d’information du Burkina

MK/hb/bz