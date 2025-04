BURKINA-KOSSI-LANCEMENT-ACTIVITE-MOIS-PATRIMOINE

Kossi/Patrimoine Burkinabè : Le Haut-commissaire Dembelé appelle les coutumiers et religieux à plus de solidarité

Nouna, 19 avril 2025 (AIB)- Le Haut-commissaire Noufo Dembelé, a invité, ce vendredi 18 avril 2025 à l’école Nouna Centre B, les autorités coutumières et traditionnelles à la cohésion et à plus de solidarité, lors du mois du patrimoine Burkinabè.

La cérémonie de lancement des activités du mois de patrimoine Burkinabè s’est déroulée le vendredi 18 avril 2025 à l’école Nouna Centre B, avec la participation effective des élèves, des encadreurs, des autorités administratives, militaires, paramilitaires coutumières et religieuses.

Les élèves et l’assistance ont entonné l’hymne de la victoire pour accompagner la montée des couleurs.

Noufo Dembelé a invité les autorités coutumières et traditionnelles à la cohésion et à plus de solidarité, pour en faire des leviers du développement.

Le Haut-commissaire a livré le message du président du Faso depuis la cité de Sya.

Plusieurs activités marquant ce mois du patrimoine Burkinabè sont annoncées.

Depuis 2024 la célébration du 15 mai, journée des coutumes et traditions est associée au mois du patrimoine Burkinabè.

Le monde éducatif a annoncé sa contribution patriotique avec la somme de 600 000 F CFA, dont la remise est annoncée pour bientôt.

Agence d’information du Burkina

AC/hb/bz