Léraba/Cohabitation entre miniers : La société minière Wahgnion Gold rencontre les artisans miniers

Sindou, 07 avril 2025 (AIB)-La société minière Wahgnion Gold opérations (WGO) a organisé, le lundi 07 avril 2025 à Sindou, une rencontre de concertation avec les artisans miniers exerçant souvent dans son périmètre de permis, animée par une mission du ministère en charge des Mines à Niankorodougou.

C’est pour permettre la cohabitation cordiale entre eux que la société minière Wahgnion Gold opérations (WGO), a organisé le lundi 07 avril 2025 à Sindou, une journée de concertation avec les artisans miniers afin que chacun puisse comprendre ses droits et devoirs en matière d’exploitation des mines.

Cela fait suite au mécontentement des artisans sur la manière dont ils sont traités par ceux qui assurent la sécurité de l’espace du permis de WGO.

La mission du ministère des Mines était composée du chargé de la direction de la coordination des opérations de l’Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM), le capitaine Cheick Mohamed Nana.

« Nous sommes là, ensemble pour trouver des solutions de sorte que dans l’avenir nous mettons des plans d’actions consensuels en place pour faire en sorte que cette mine soit un exemple dans le pays, profitable pour la population », selon le directeur général adjoint de WGO, phostin Sawadogo.

Etant donné que les artisans miniers souhaitent avoir des couloirs pour mener leurs activités, le directeur des affaires juridiques et du contentieux du ministère des mines et des carrières, Dodbzanga Tousma, a promis une bonne suite à cette requête tout en signifiant sa satisfaction à la sortie de cette rencontre.

Quant au président des mineurs artisanaux de Niankorodougou, Bourahima Ouattara, la rencontre a été très bien et ils ont appris beaucoup de choses.

« Cette activité est notre seul espoir pour la survie de nos familles. Qu’en entendant, les autorités n’ont qu’à être indulgent à notre endroit, qu’ils arrêtent de nous prendre nos motos et nos machines puis saccager alors qu’on est pas clairement situé de là, où on doit effectivement travailler », a-t-il souligné.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la mairie de Niankorodougou, Salif Nadembéga, au nom de celui de Dakoro et de Loumana, a indiqué que la rencontre va permettre aux différents acteurs de se calmer et d’avoir espoir quant à l’avenir de leur activité.

Il a lancé un appel à l’endroit des artisans miniers de s’organiser en coopératives comme le souhaite le nouveau code, à rechercher les documents afin d’éviter un certain nombre de problèmes.

Rappelons que la société WGO appartient désormais à l’Etat burkinabè.

