Mouhoun/Montée des couleurs : Le CEG de Bona a accueilli l’événement

Dédougou, le 08 avril 2025, (AIB)-Le Collège d’enseignement général (CEG) de Bona, dans la commune de Safané, a procédé, le lundi 07 avril 2025, la montée tournante des couleurs nationales. C’était sous la présidence du président de la délégation spéciale de Safané, Ali Traoré.

Pour ce mois d’avril 2025, les corps constitués de la commune de Safané se sont retrouvés dans le village de Bona, le lundi 07 avril 2025, pour leur traditionnelle montée des couleurs nationales.

Ce geste de civisme et d’engagement patriotique est une occasion pour le premier responsable de la commune de partager la vision des plus hautes autorités du pays.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Safané, Ali Traoré, a rappelé le message du Président du Faso, chef de l’Etat, à l’occasion de la première phase de la deuxième édition des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Il a lancé un appel à l’introspection et à la responsabilité collective autour du thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

Le PDS a invité chacun à ajouter de la pierre à la pierre pour un meilleur développement durable tout restant vigilant à tous les niveaux.

Il a lancé un appel à toutes les filles et à tous les fils de la commune de Safané à accompagner les FDS et VDP pour juguler le fléau qui mine le développement économique.

La cérémonie de Bona a connu la présence du chef de Canton de Safané, des différents chefs de Services de la commune, des FDS et VDP et des acteurs du monde agricole.

Pour le mois de mai 2025, les forces vives choisiront un autre village pour la traditionnelle montée des couleurs prévu le 05 Mai 2025.

Agence d’information du Burkina

