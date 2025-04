BURKINA-MOUHOUN-ENGAGEMENT-PATRIOTIQUE

Mouhoun/Journées engagement patriotique : Les corps constitués montent les couleurs au Lycée municipal

Dédougou, 07 avril 2025, (AIB)- Les corps constitués de la région de la Boucle du Mouhoun, ont monté les couleurs, le lundi 07 avril 2025 au Lycée municipal de Dédougou, dans le cadre de la célébration de la première phase de la deuxième de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Cet événement a été présidé par le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga.

Les corps constitués de la région de la Boucle du Mouhoun, dans le cadre des activités marquant la célébration de la première phase de la deuxième édition des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne se sont retrouvés le lundi 07 avril 2025 au Lycée municipal de Dédougou pour la montée des couleurs qui un moment fort de célébration et de réflexion sur l’engagement citoyen.

Cette activité a rassemblé les acteurs du monde scolaire et les corps constitués autour de l’emblème national.

En chœur, l’hymne national a été entonné pour faire flotter le drapeau au-dessus du mat.

A l’issue de la montée des couleurs, la cérémonie a débuté par un chaleureux mot de bienvenue du proviseur du Lycée Municipal de Dédougou, Gilbert Bénao, soulignant l’importance de cet événement pour la jeunesse et la communauté éducative de son établissement.

Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire, Raoul Sanon, a rappelé le rôle crucial de l’éducation dans la promotion des valeurs citoyennes et patriotiques.

« Les journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne représentent un moment privilégié pour renforcer notre engagement collectif envers notre pays et notre communauté. Elles nous rappellent que l’éducation n’est pas seulement une affaire de savoir, mais aussi de valeurs et de responsabilité citoyenne », a dit M. Sanon.

Le gouverneur de la région de la Boucle du Mouhoun, Babo Pierre Bassinga, a encouragé les élèves à s’engager activement dans la construction d’une société meilleure.

Il a mis en avant l’importance de la participation citoyenne et a salué les efforts des jeunes dans la lutte contre des problématiques telles que les grossesses en milieu scolaire.

Le gouverneur a également insisté sur la nécessité de sensibiliser les élèves sur des sujets de sécurité, comme le port du casque à moto.

Les élèves ont captivé l’audience avec deux sketchs sur la problématique des grossesses en milieu scolaire et l’importance du port du casque pour la sécurité des conducteurs et des passagers.

Les performances ont suscité des réactions enthousiastes et ont permis de sensibiliser les jeunes sur des enjeux cruciaux.

Les forces vives de la commune de Madouba, dans la province de la Kossi, ont remis un drone de surveillance aux forces combattantes, accompagné d’un chèque de 02 millions de F CFA au fonds de soutien patriotique.

Une plantation d’arbres et un don de sang ont clôt la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

SB/hb/bz