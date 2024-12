Le Sommet international de la communication stratégique (STRATCOM) appelle à une utilisation responsable de l’intelligence artificielle

Istanbul, 13 déc. 2024 (AIB) – Le Sommet international de la communication stratégique (STRATCOM), ouvert ce vendredi à Istanbul, en Turquie, a mis l’accent sur l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle, à l’abri de la désinformation, de la xénophobie et des discours haineux.

La cérémonie d’ouverture s’est tenue ce jour à Istanbul, marquée par les discours du vice-président de la République de Turquie, Dr Cevdet YILMAZ, et du professeur Fahrettin ALTUN.

Les deux intervenants ont attiré l’attention des participants sur l’importance de l’intelligence artificielle (IA) dans le développement.

Pour le professeur Altun, il est essentiel de tirer parti des potentialités de l’IA tout en gérant les menaces qu’elle peut engendrer, notamment la désinformation, la xénophobie, les mensonges et les discours haineux.

De son côté, Dr YILMAZ a soutenu que l’IA doit être utilisée de manière judicieuse pour promouvoir la paix et être mise au service de l’humanité.

Il ressort de leurs interventions que la Turquie s’efforce de mieux valoriser et implémenter l’IA, tout en se montrant disposée à renforcer la coopération avec d’autres pays dans ce domaine.

Le sommet d’Istanbul réunit d’éminents responsables, experts et professionnels de la communication stratégique du monde entier autour du thème : « L’intelligence artificielle (IA) dans la communication : tendances, pièges et transition ».

Cette rencontre vise à mettre en lumière les opportunités et les expériences qu’offrent l’intelligence artificielle et les technologies émergentes dans le domaine de la communication, ainsi que les défis qu’elles posent.

Le sommet ouvre le débat sur plusieurs thématiques, notamment l’utilisation de l’IA dans les médias traditionnels et numériques, la création de contenu, la lutte contre la désinformation, la sécurité des données et les préoccupations éthiques.

Par ailleurs, il offre aux participants une plateforme pour évaluer les opportunités et les risques associés à l’IA, optimiser son utilisation, renforcer la collaboration et le partage d’informations, et développer des solutions innovantes et durables.

Agence d’information du Burkina (AIB)

SMS/ata