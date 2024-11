Le Premier ministre invite les chercheurs et innovateurs à proposer des réponses scientifiques et technologiques aux problèmes de la société burkinabè

Ouagadougou, 7 nov. 2024 (AIB)- Le Premier ministre, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla, a invité ce jeudi matin à Ouagadougou, les chercheurs et innovateurs à proposer des réponses scientifiques et technologiques aux problèmes de notre société.

Le Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a présidé ce jeudi matin à Ouagadougou l’ouverture des travaux de la session ordinaire de l’année 2024 de l’Assemblée générale du Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (HCNRSI).

Dans son discours, lu par le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr Adjima Thiombiano, il a indiqué que “face aux nombreux défis actuels, notre pays a opté pour des solutions pérennes et endogènes à travers la recherche, afin de mieux juguler les défis du développement socioéconomique durable”.

“Il est essentiel que les chercheurs et innovateurs proposent des réponses scientifiques et technologiques aux problèmes qui freinent le développement de notre société”, a-t-il affirmé.

Cette quatrième session ordinaire de l’Assemblée Générale du HCNRSI se tient sur le thème : « Mécanisme de transfert des résultats de la recherche : enjeux et perspectives de financement ».

Pour le chef du gouvernement, “la science et l’innovation ne peuvent apporter une réponse efficace aux défis socioéconomiques sans un financement interne conséquent”.

C’est pourquoi, selon lui, “en plus du budget alloué à la recherche par divers mécanismes, le gouvernement, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, engage les différentes entreprises et sociétés, ainsi que les investisseurs, à soutenir financièrement et de manière conséquente non seulement la recherche, mais aussi la formation d’une élite qualifiée dans les secteurs clés du développement”.

Il a salué “l’importante contribution de la recherche au développement de nombreux secteurs, comme ceux de l’agriculture et de la santé”, soulignant que “le monde scientifique burkinabè regorge incontestablement d’hommes et de femmes compétents et talentueux”.

Le Premier ministre Tambèla s’est réjoui de “la qualité du document de travail proposé et de la compétence de tous les acteurs du Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation”.

Il s’est également dit convaincu que leurs travaux aboutiront à “des recommandations et des résolutions pertinentes en faveur d’une recherche plus performante et souveraine au service du Burkina Faso, de l’Afrique et du monde entier”.

En ouverture des travaux, Dr Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambèla a solennellement installé les nouveaux membres du Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Le Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation a vu le jour suite à l’adoption, en 2013, de la loi d’orientation de la recherche scientifique et de l’innovation.

En application des dispositions de ladite loi, le Gouvernement a adopté, le 3 octobre 2016, un décret portant sur les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

L’article 4 dudit décret stipule que “Le Haut Conseil National de la Recherche Scientifique et de l’Innovation est une instance de prospective, de réflexion et de concertation en matière de recherche et de technologie”.

Agence d’information du Burkina

WIS/ata