Zondoma / Vie des Clubs de Jeunes Leaders : Les chefs d’établissement et les encadreurs en conclave à Gourcy

Gourcy, 31 octobre 2024 (AIB) – Dans le cadre de la mise en place des Clubs de Jeunes Leaders (CJeL) dans les établissements secondaires, l’Association Monde Rural (AMR) a tenu une rencontre d’échanges le mercredi 30 octobre 2024 à Gourcy, avec les encadreurs des clubs et les chefs d’établissement concernés par l’activité.

Les Clubs de Jeunes Leaders (CJeL) sont initiés par l’Association Monde Rural (AMR) au sein des établissements secondaires afin de former des jeunes capables d’impacter positivement leur environnement et leurs pairs en promouvant des valeurs telles que le civisme, la citoyenneté, la participation citoyenne, etc.

Dans la perspective de dynamiser les clubs déjà existants et d’en constituer de nouveaux, l’AMR a organisé le mercredi 30 octobre 2024 à Gourcy une rencontre qui a regroupé les encadreurs des clubs et les chefs d’établissement des provinces du Yatenga, du Zondoma, du Passoré et du Boulkiemdé.

Pour le coordonnateur national de l’AMR, Amadou Wangré, cette session vise à engager davantage les acteurs de l’éducation dans la mise en place des clubs et l’encadrement des jeunes, qui, selon lui, doivent acquérir les compétences nécessaires pour assurer efficacement la relève.

« Nous sommes appelés à être remplacés. Mais il faudra que nous le soyons par une bonne graine, et c’est à nous de planter, arroser et entretenir cette graine », a-t-il déclaré, invitant les acteurs à « faire œuvre utile en veillant à ce que les jeunes soient à l’image que nous souhaitons pour eux ».

Durant une journée, la philosophie et le fonctionnement des clubs, le dispositif d’accompagnement et de suivi, ainsi que bien d’autres aspects en lien avec la vie des clubs ont été abordés avec les participants.

Selon Karim Souma, proviseur du Lycée départemental Oumarou Clément Ouédraogo d’Arbollé (Passoré), cette rencontre a permis aux responsables de mieux cerner les objectifs, les enjeux et les principes régissant le fonctionnement des clubs, des éléments essentiels pour leur permettre de bien jouer leur rôle.

Cet avis est partagé par Minata Zorom/Gandema, conseillère d’éducation au Lycée départemental de Bassi (Zondoma), qui se dit prête pour la bonne marche de son club, composé de quinze élèves, soit dix filles et cinq garçons, comme tous les autres clubs.

D’après le chargé de programme de l’AMR, Salif Sawadogo, cette activité concerne 35 établissements identifiés dans les régions du Nord, du Centre-Ouest et de l’Est, et s’inscrit dans le cadre du programme Gouvernance locale mis en œuvre par l’AMR en partenariat avec les ONG Diakonia et Broederlijk Delen, dont l’objectif est de promouvoir la démocratie, la décentralisation et la bonne gouvernance.

Agence d’Information du Burkina

Aziz KIEMDE