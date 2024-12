Burkina Faso-Ganzourgou-Nouvel an-Vœux

Le Pasteur Emmanuel Wangraoua appelle à une vigilance spirituelle pour la transition vers 2025

Zorgho, 31 décembre 2024, (AIB)- Alors que l’année 2024 s’achève, le Pasteur Emmanuel Wangraoua, leader du Centre international de la mission de délivrance et d’intercession (CIMIDI) de Zorgho, lance un appel à la prudence et à la vigilance spirituelle. Dans un message adressé à la population de Zorgho et de la province du Ganzourgou, il a mis en garde contre les dangers spirituels et physiques qui peuvent survenir lors de cette période de transition entre deux années.

S’appuyant sur le psaume 19, il a appelé à prendre conscience des défis spirituels que représente le passage à la nouvelle année. « La transition de 2024 à 2025 est une période très dangereuse au niveau spirituel.

Si les gens ne prennent pas garde, les forces du mal peuvent les capturer et entraver leur destinée », a-t-il déclaré.Le pasteur a également exhorté les fidèles à profiter de cette période pour faire un bilan spirituel, rendre grâce à Dieu et renouveler leur confiance en Lui. Il a annoncé la tenue des veillées de prières, des actions de grâces, des témoignages, et des moments de louange dans les Églises évangéliques pour marquer la fin de l’année. Il a souhaité une année 2025 placée sous le signe de la paix, de la sécurité, et de la restauration des familles. « Que cette année soit une année de grâce, de succès, et de protection divine pour tous les habitants de Zorgho, du Ganzourgou, et du Burkina Faso », a-t-il conclu.

MS/ATA