Burkina Faso-Ganzourgou-Vœux

Le Haut-Commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/ Gouba adresse ses vœux et appelle à l’unité pour 2025

Zorgho, 31 déc 2024-(AIB)- À l’orée de la nouvelle année, le Haut-Commissaire de la province du Ganzourgou, Aminata Sorgho/Gouba, a présenté ses vœux de paix, de sécurité et de prospérité à l’ensemble des habitants de la province.

Dans un message empreint de reconnaissance et de détermination, elle a salué les efforts collectifs réalisés en 2024 pour le développement et le bien-être des populations. Ces efforts ont notamment valu à la province une distinction honorifique à travers la personne du haut-commissaire, à l’occasion du 64ᵉ anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso.

Mme Sorgho/Gouba a souligné l’importance des contributions citoyennes, notamment lors des Journées nationales d’engagement patriotique. Selon elle, à l’occasion de la deuxième phase de ces journées, une so6mme de 1 million 513 mille 10 francs CFA a été collectée pour le Fonds de Soutien Patriotique (FSP).

Par ailleurs, a-t-elle précisé, au cours du mois de la solidarité, la province a mobilisé un total de 15 millions 358 mille 110 francs CFA pour appuyer diverses initiatives sociales.Mme Sorgho/Gouba a également rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leur rôle déterminant dans la préservation de la sécurité des personnes et des biens.

Elle a invité la population à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme.

Par ailleurs, elle a félicité les partenaires techniques et financiers, les organisations non gouvernementales, ainsi que les forces vives de la province pour leur engagement malgré les contraintes budgétaires. En perspective pour 2025, le haut-commissaire a exhorté les filles et fils de la province à renforcer leur solidarité et leur engagement pour consolider les acquis et initier un véritable développement. »Que la paix et la sécurité reviennent au pays ! Vive la province du Ganzourgou ! Que Dieu bénisse le Burkina Faso ! », a conclu Mme Aminata Sorgho/Gouba dans son message.

MS/ATA