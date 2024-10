Burkina-Yatenga-Collectivités-Passation de charges

Le nouveau PDS de Ouahigouya, Amos Lankoandé installé

Ouahigouya 14 oct. 2024 (AIB)- le Secrétaire général (SG) de la province du Yatenga Pierre Claver Bancé a procédé lundi à Ouahigouya à l’installation officielle de Lucien Amos Lankoandé comme préfet, président de la délégation spéciale de la commune de Ouahigouya, a constaté l’AIB.

La cérémonie solennelle de passation de charges a eu pour cadre la salle des fêtes de la mairie de Ouahigouya en présence des corps constitués de la province du Yatenga, d’acteurs de la société civile, de partenaires au développement de la collectivité et de personnes de ressources de la ville de Ouahigouya.

Ainsi après 26 mois passés aux commandes de la collectivité, Botetessan Constant Bonou a passé le flambeau ce lundi 14 octobre 2024 à l’administrateur civil Lucien Amos Lankoandé nommé en conseil des ministres le 25 septembre 2024. Après les mots des représentants du personnel de la préfecture et de la mairie qui ont positivement apprécié le bilan des deux ans du PDS sortant Botetessan Constant Bonou, ce dernier a remercié ses supérieurs hiérarchiques pour leurs soutiens.

«Je fonde l’espoir que M. Lankoandé puisse améliorer et achever certains de nos chantiers avec le soutien indéfectible de mes collaborateurs» a soutenu M. Bonou. A la suite des différentes interventions, place a été faite au SG pour le cérémonial d’installation.

« M. Lucien Amos Lankoandé ! Aux noms du ministre de l’Administration Territoriale et de la Mobilité, du Gouverneur du Nord, du Haut-Commissaire du Yatenga et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés je vous déclare officiellement installé aujourd’hui 14 octobre 2024 dans vos fonctions de Préfet du département de Ouahigouya avec tous mes encouragements et mes vœux de plein succès », c’est par cette formule consacrée que le SG Pierre Claver Bancé a publiquement remis les clés et documents de la préfecture et de la mairie au désormais préfet président de la délégation spéciale de Ouahigouya.

Après avoir reçu les attributs de chef de circonscription administrative qui font de lui le nouveau patron de la collectivité, Lucien Amos Lankoandé a remercié sa hiérarchie pour la confiance placée en lui pour contribuer au développement de Ouahigouya à travers la mise en œuvre des politiques publiques.

«L’exigence de cette mission requiert de notre part, de la persévérance, un engagement, une pertinence dans les interventions. Je prends l’engagement de relever avec vous les défis de développement auxquels sont confrontés Ouahigouya» a indiqué le nouveau PDS après son installation.

Agence d’Information du Burkina

PN/AS/ATA