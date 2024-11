Niger-Technologie-IA-Promotion

*Le Niger organise une Semaine de l’intelligence artificielle et des technologies géospatiales*

Ouagadougou, 27 nov. (AIB) – La Semaine de l’Intelligence Artificielle et des Technologies géospatiales (SIATEG) du Niger s’est ouverte ce mercredi à Niamey à l’initiative de l’Agence nationale pour la Société de l’Information (ANSI) en partenariat avec la société GeoMinds Africa, selon l’Agence nigérienne de presse.

Ouverte au Palais des Congrès de Niamey sous le thème «Intelligence artificielle et technologies géospatiales : Catalyseurs de progrès et de durabilité pour les pays africains», la SIATEG est consacrée aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle et les défis à y faire face.

«Cet événement n’est pas seulement une célébration des technologies de pointe, mais également une opportunité de réfléchir collectivement à leur rôle dans le développement de notre pays. C’est aussi une vitrine pour montrer au monde que le Niger regorge de compétences prêtes à relever les défis globaux», a déclaré le ministre nigérien de la Communication, des Postes et de l’Économie Numérique,. Sidi Mohamed Raliou à l’ouverture de l’événement.

Le ministre Raliou a aussi rappelé que depuis plusieurs années, son pays déploie des efforts pour intégrer les nouvelles technologies dans tous les secteurs de l’économie nationale.

«Aujourd’hui, nous franchissons une étape importante en mettant en lumière deux domaines stratégiques : l’intelligence artificielle (IA), qui est devenue un moteur d’innovation dans le monde entier, et les technologies géospatiales qui offrent des solutions précises et adaptées aux défis de gestion des ressources naturelles et de planification territoriale», a-t-il ajouté.

Il s’est dit convaincu que, ces technologies, loin d’être de simples faits des tendances, sont des leviers essentiels pour un progrès durable pour le Niger et offrent des opportunités concrètes pour transformer la société.

Il a appelé la jeunesse créatrice et le secteur privé à investir en synergie d’actions avec les institutions publiques pour tirer le plus grand profit de l’intelligence artificielle et des technologiques géospatialres.

Le directeur général de l’ANSI, Ali Salatou Adji pour sa part, a mentionné que le thème de la Semaine s’inscrit pleinement dans les axes prioritaires que l’ANSI s’est fixés pour moderniser notre administration et stimuler l’innovation dans notre pays.

Agence d’Information du Burkina

Avec l’ANP