Burkina : Le ministère en charge des infrastructures se félicite des actions menées pour rétablir le réseau routier

Ouagadougou, 26 nov. 2024 (AIB)-Le ministère en charge des Infrastructures a salué hier mardi, les efforts déployés ses techniciens pour maintenir la mobilité et réhabiliter les infrastructures endommagées par les pluies diluvienne.

« Le ministère a prouvé qu’il était à la hauteur des attentes malgré les conditions difficiles. Nous avons quasiment oublié les difficultés rencontrées », a déclaré lors d’un point de presse, le directeur général des infrastructures de transport, Moumouni Ilboudo.

Pour les conférenciers, grâce à l’entretien et le balisage rapide des déviations secondaires, le montage des ponts métalliques à Bama, Badara et Tarfila et le renforcement et la reconstruction des talus et blocs techniques, notamment à Takalédougou et Kourinion, ont permis de rétablir le trafic routier.

A cela s’ajoutent les actions de communication et sensibilisation sur les mesures de sécurité.

Selon le directeur général de l’entretien routier, Salfo Pacéré, cette mobilisation a été soutenue par le gouvernement avec à sa tête le ministre des infrastructures, Adama Luc Sorgho, le Fonds spécial routier du Burkina (FSR-B), les Forces de défense et de sécurité, EKS, la SN SOSUCO, les autorités coutumières, religieuses, les collectivités territoriales, les médias.

En rappel, les pluies diluviennes de juillet à octobre 2024 ont entraîné des submersions, des effondrements d’ouvrages et des coupures de routes, perturbant la circulation des personnes et des biens, les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins.

On peut citer entre autres, les submersions répétées du pont de Hèrèdougou et d’un tronçon de la RN14 entre Dédougou et Nouna, dans la boucle du Mouhoun, et le départ des blocs techniques du pont de Tarfila et l’érosion des talus sur la RN07 dans les Cascades.

En perspectives, les directeurs généraux, Salfo Pacéré et Moumouni Ilboudo ont laissé entendre que le ministère a envisagé des mesures à court, moyen et long termes pour renforcer la résilience du réseau routier.

À court terme, il s’agit de l’exécution du programme d’entretien courant 2024, le lancement des travaux de construction des ouvrages de Hérèdougou, Bama et des décharges sur la RN14.

À moyen et long termes, la réhabilitation des routes nationales 07, 08 et 14, et l’opérationnalisation des brigades d’entretien dans chaque région.

Agence d ‘information du Burkina

YOS/ata