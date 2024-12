Le ministre Gilbert Ouédraogo à Bamako pour le lancement de la Web TV de la Confédération des États du Sahel (AES)

Bamako, 29 déc. 2024 (AMAP/AIB)-Le ministre burkinabè de la Communication, des Arts, de la Culture et du Tourisme, Gilbert Pingwendé Ouédraogo, est arrivé, samedi, à Bamako, pour participer au lancement officiel de la Web TV de la Confédération des États du Sahel (AES), dimanche, dans la capitale malienne.

M. Ouédraogo, ses homologues du Niger et du Mali donneront le top départ de cette télévision numérique chargée « de transmettre des informations fiables et instantanées ainsi que des messages de sensibilisation. »

Les ministres en charge de la Communication de l’AES adopteront aussi la charte graphique de la Confédération, les termes de référence des futures stations TV et radio de l’AES.

Le lancement de la plateforme numérique de l’AES (Web TV et site internet) a été précédé des travaux d’un atelier, dans ce sens, ouvert par le ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, avec à ses côtés le directeur général de la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB), Atéridar Galip Somé et de Saidou Daoura, Conseiller technique du président du Conseil national de salut public (CNSP) du Niger.

En marge de ces travaux, les médias publics des pays de l’AES ont signé un Mémorandum d’entente (MOU) pour renforcer le partenariat et la collaboration dans le domaine de l’audiovisuel.

Le document relatif à la création des chaînes télé et radio de l’AES que les experts ont finalisé sera présenté aux ministres en charge de la Communication de l’AES. Trois projets de charte graphique de l’AES leur seront soumis pour retenir une proposition à l’intention des chefs d’Etat.

AIB avec Agence malienne de presse et de publicité

MD/MD (AMAP)