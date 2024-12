BURKINA-TUY-ENVIRONNEMENT-PROMOTION-PRODUITS

Tuy: Des journées promotionnelles pour faire connaître la centaine de coopératives promouvant les PFNL

Houndé, le 28 déc. 2024 (AIB)-Le Secrétaire général (SG) de la région des Hauts-Bassins, Abraham Y. Somdo, a procédé, vendredi 27 décembre 2024, à Houndé, à l’ouverture de la 1ʳᵉ édition des Journées promotionnelles des produits forestiers non ligneux (JPPFNL) du Tuy.

L’ouverture de cette première édition a eu lieu au Centre populaire des loisirs (CPL) de Houndé, en présence de la directrice générale de la promotion et de la valorisation des produits forestiers non ligneux, Gertrude Coulibaly/Yaméogo, représentant le ministre de l’Environnement, de l’Eau et de l’Assainissement, du Secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Abraham Y. Somdo, représentant le Gouverneur de la région, ainsi que des autorités provinciales et communales et des acteurs de la filière des produits forestiers non ligneux.

Selon le directeur provincial en charge de l’environnement du Tuy, Paulin Bationo, également président du comité d’organisation, l’idée de ces journées est partie du constat qu’une centaine de sociétés coopératives travaillent dans la valorisation des produits forestiers non ligneux dans la province du Tuy, mais que ces dernières restent méconnues des populations.

« Nous avons estimé qu’il fallait créer un cadre pour, non seulement, faire connaître ces acteurs, mais aussi montrer à la population que nous avons des richesses dans nos forêts, que nous pouvons exploiter pour consolider notre résilience dans une situation socio-économique très difficile », a-t-il expliqué.

Il a précisé que ces journées se veulent un cadre d’échange, de partage et de collaboration pour renforcer les filières des produits forestiers non ligneux et leur intégration dans l’économie locale.

Le directeur général de la mine Houndé Gold Operation (HGO), Adama Savadogo, parrain de la cérémonie, a souligné : « Qui parle de produits forestiers non ligneux parle de manière holistique des questions de développement durable. » Et d’ajouter : « Il était donc naturel pour nous, dans nos principes de développement durable, de soutenir cette activité. »

Dans son discours d’ouverture, le Secrétaire général de la région des Hauts-Bassins, Abraham Y. Somdo, a salué l’initiative de ces journées. Il a souligné que le développement des produits forestiers non ligneux nécessite une approche concertée et inclusive, impliquant tous les acteurs de la chaîne de valeur.

« J’encourage vivement les acteurs de la filière à renforcer leur collaboration, car il s’agit d’une action concertée non seulement dans la promotion, mais aussi dans l’exploitation des produits forestiers non ligneux », a-t-il indiqué.

La 1ʳᵉ édition des Journées promotionnelles des produits forestiers non ligneux du Tuy se déroule du 27 au 29 décembre 2024 sous le thème : « Rôle et place des produits forestiers non ligneux dans la construction d’une économie locale plus résiliente ».

Pendant ces 72 heures, les visiteurs auront droit à une exposition-vente des produits forestiers non ligneux dans une cinquantaine de stands sur le site du CPL, à un panel sur le thème de l’édition, ainsi qu’à une journée dédiée aux mets locaux et à la parenté à plaisanterie.

Agence d’information du Burkina (AIB)

BEB (AIB-Tuy)