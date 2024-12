Déclaration de politique générale du Premier ministre : des citoyens de Batiédonnent leurs points de vue

Batié, samedi 28 décembre (AIB) – Des citoyens ont exprimé leurs points de vue sur l’intervention du Premier ministre Jean Emmanuel Rimtalba Ouédraogo devant l’Assemblée législative de Transition, hier 27 décembre, concernant sa déclaration de politique générale.

Daouda Sankara a déclaré :

« J’ai apprécié sa déclaration de politique générale, notamment sur les secteurs évoqués tels que la santé, l’éducation, l’action humanitaire, la sécurité et l’agriculture. Mais ce qui m’a le plus touché, c’est lorsqu’il a abordé la question de trouver un statut pour la chefferie traditionnelle et coutumière. Trouver un statut pour la chefferie traditionnelle et coutumière résoudrait de nombreux problèmes, notamment liés à la politique politicienne et à la réconciliation. »

Ilboudo Saada, agriculteur, a pour sa part réagi :

« Ce qui m’a le plus marqué dans la déclaration de politique générale du Premier ministre, c’est sa vision pour le secteur de l’agriculture. Doter les agriculteurs d’intrants serait vraiment salutaire et bienvenue, surtout avec la fourniture de 500 000 tonnes d’engrais, du matériel agricole et également de nouvelles technologies pour une production plus large. »

Agence d’information du Burkina (AIB)

