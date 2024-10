Burkina-Environnement-Salon-Emballage-Agroalimentaire

Le ministre Baro ouvre la 3e édition d’Africa Food Packaging (AFoodPack)

Ouagadougou, 19 oct. 2024 (AIB)- Le ministre en charge de l’Environnement, Roger Baro a ouvert vendredi à Ouagadougou, la 3e édition d’Africa Food Packaging (AFoodPack), un salon dédié à l’emballage agroalimentaire en Afrique et vise à bâtir un avenir durable et innovant pour l’industrie de ce secteur.

Organisée par ICE-T Investment, cette édition qui se tient en deux jours avec environ 600 participants, est placée sous le thème « Opportunités de formation professionnelle dans l’industrie de l’emballage agroalimentaire au Burkina Faso ».

Pour le ministre Baro, ce salon revêt une importance capitale pour son département au regard de l’actualité sur la question du plastique, ajoutant qu’en matière de préservation de l’écosystème, les attentes sont nombreuses pour ce salon.

Selon lui, AFoodPack est la bienvenue car intervient dans un contexte où le gouvernement burkinabè a adopté un avant-projet de loi pour interdire l’emballage plastique.

«Ce forum est un terrain d’expression pour le changement de comportement de tous les Burkinabè pour que nous puissions avoir des emballages à la hauteur du Burkina Faso. Il nous donne également l’opportunité d’imaginer le type d’emballage que nous voulons pour nos produits », a ajouté le ministre Baro.

Le Salon de l’Emballage Agroalimentaire en Afrique est un événement qui rassemble des acteurs locaux et internationaux autour de l’emballage agroalimentaire. L’événement vise à bâtir un avenir durable et innovant pour l’industrie de l’emballage en Afrique à travers quatre priorités.

Priorité 1 : Renforcement des capacités locales à travers la collaboration avec les universités, écoles techniques et centres de formation professionnelle pour développer des programmes académiques spécifiques à l’emballage agroalimentaire.

Priorité : 2 Innovation et technologie consacrées à l’investissement dans la recherche et développement pour promouvoir des matériaux d’emballage plus écologiques, efficaces et adaptés à nos marchés locaux.

Priorité 3: Développement durable, en effet, l’emballage doit être vu comme une solution, mais pas comme un problème. Nous devons adopter des pratiques d’économie circulaire, réduire les plastiques à usage unique et augmenter la recyclabilité des matériaux.

Priorité 4: Partenariats stratégiques, il s’agira de travailler ensemble avec les gouvernants, le secteur privé, les institutions académiques et les ONG pour créer un écosystème favorable à l’innovation et à l’entrepreneuriat dans l’emballage.

Agence d’information du Burkina

Avec DCRP MEEA