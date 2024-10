Burkina-Visite-Travaux-Montage-Pont

Burkina: Le ministre Sorgho visite les travaux de montage du pont de secours de Tarfila

Ouagadougou, 19 oct. 2024 (AIB)-Le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a visité samedi, les travaux de montage du pont de secours à Tarfila, une localité située à 8 km de Banfora.

L’objectif est d’évaluer l’avancement des travaux, d’encourager les techniciens mobilisés sur le terrain et de rassurer les populations locales du rétablissement de la circulation.

« Je suis ici pour féliciter les techniciens pour leur dévouement et leur travail acharné. Ce pont de secours est essentiel pour désenclaver la région, et nous mettons tout en œuvre pour finaliser les travaux dans les plus brefs délais », a déclaré le ministre.

Adama Luc Sorgho a également salué la collaboration des partenaires, dont l’appui a permis de maintenir une voie de déviation temporaire, garantissant ainsi la continuité du trafic.

Tout en exprimant sa satisfaction pour les progrès réalisés, il a exhorté les équipes techniques à redoubler d’efforts pour achever le projet dans les plus brefs délais..

Le chef du département en charge des Infrastructures, a par ailleurs annoncé plusieurs mesures visant à améliorer durablement le réseau routier national.

Il s’agit, selon lui, du renforcement du suivi des infrastructures, de la formation des agents et de la création de brigades techniques.

Le ministre a également fait cas de l’acquisition de ponts mobiles pour chaque région, de la réhabilitation de l’axe Bobo-Banfora jusqu’à la frontière ivoirienne et du bitumage de la route Orodara-Banfora.

La suite à de fortes pluies des 06, 07 et 08 octobre 2024, le pont de Tarfila a cédé sous le poids des eaux, coupant en deux la voie.

Une voie de déviation a été faite pour rétablir la circulation, avant le montage d’un pont métallique provisoire.

Agence d’information du Burkina avec DCRP/MI