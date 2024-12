SPORT-BFA-CONSEIL-MINISTRE-INFRASTUCTURES-STADE-4AOUT

Le Conseil des ministres autorise la réalisation de travaux pour l’homologation du stade du 4 Août

Ouagadougou, 26 déc. 2024 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté en sa séance de ce mercredi, un rapport qui autorise la réalisation des travaux devant aboutir à l’homologation du stade du 4 Août, dont la réhabilitation a commencé depuis 2021, a annoncé le ministre en charge des Sports Roland Somda.

Le ministre Roland Somda a rappelé que « en 2021 le marché qui a été attribué par entente directe était orienté sur les travaux de réhabilitation alors qu’il fallait des travaux de normalisation ». Pour lui, « ce marché qui s’exécutait sans référence à aucune norme de la Confédération africaine de football, s’est poursuivi jusqu’en 2023 et donc le marché qui a été attribué depuis 2021 a été réorienté à travers un avenant pour aller vers l’homologation du stade ».

« Les travaux qui se passent actuellement, même s’ils venaient à être finis, le stade ne peut pas être homologué pour la simple raison que les travaux, objet de marché en cours, ne prennent pas en compte certains travaux tels que la pelouse », a fait savoir le patron du département en charge des Sports.

Lors de la mission d’inspection de l’instance suprême du football africain (CAF) au niveau du stade du 4 Août en septembre 2023, on avait clairement relevé qu’il faut renouveler la pelouse : décaper celle qui est là, reprendre tout le système de drainage, refaire la plateforme et cultiver du nouveau gazon naturel.

Selon le ministre Somda, « ce rapport adopté par le Conseil vise à exécuter ces travaux de pelouse qui ne faisaient pas partie du contrat dont les travaux sont en cours ». Il a également indiqué que « le Conseil a également autorisé ces travaux de renouvellement de la piste d’athlétisme ainsi que l’acquisition du matériel pour l’entretien de la pelouse ».

Roland Somda insiste que « c’est important parce qu’il faut que nous puissions avoir l’expertise au niveau national pour l’entretien de cette pelouse. C’est donc acquérir du matériel et former les compétences au niveau national pour pouvoir prendre en charge l’entretien de nos infrastructures sportives au niveau national en général ».

Le coût de tous ces travaux, en plus du contrôle, remonte à 4 371 943 370 F toutes taxes comprises, et au ministre de préciser que « ce montant inclus les travaux de renouvellement de la pelouse, la reprise de la piste d’athlétisme, de l’acquisition des équipements pour l’entretien des infrastructures, le contrôle et la surveillance des travaux ».

Le délai d’exécution qui est de six mois à partir du démarrage des travaux que le ministère des sports va préciser dans les prochains jours.

Agence d’information du Burkina

as/ata