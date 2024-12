SPORT-BFA-CONSEIL-MINISTRE-INFRASTUCTURES-STADE-4AOUT

Manquements des travaux du stade du 4 Août : « les fautifs devront en assumer toute l’entière responsabilité » (ministre Somda)

Ouagadougou, 26 déc. 2024 (AIB) – Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi Roland Somda a indiqué jeudi à l’issue du Conseil des ministres, que « les fautifs devront en assumer toute l’entière responsabilité », concernant les manquements qui ont entouré l’attribution de l’ancien marché sur les travaux du stade du 4 Août.

« Concernant tous les manquements qui ont entouré l’ancien marché, le conseil a instruit que le passif y relatif soit vidé, les responsabilités soient situés sur ce dossier qui n’a fait que couler de l’encre et qui entame la patience du peuple burkinabè et du monde sportif », a indiqué le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi Roland Somda.

Il a fait savoir que « les instructions seront diligentées et les responsabilités seront situées. Les fautifs devront en assumer toute l’entière responsabilité ».

Après la suspension du stade du 4 Août par la CAF, un marché par entente directe et orienté sur les travaux de réhabilitation et non de normalisation avait été attribué en 2021. Depuis 3 ans donc le Burkina Faso attend impatiemment son joyau. Toutes les équipes burkinabè en compétitions internationales sont obligées d’évoluer à l’extérieur (pour leurs matchs à domicile), par manque de stade aux nomes.

Agence d’information du Burkina

as/ata