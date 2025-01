FOOT-BFA-ALL-SPORT-PRET

Le Burkinabè Issa Kaboré prêté à nouveau au Werder Brême (Allemagne)

Ouagadougou, 6 jan. 2025 (AIB) – L’international burkinabè Issa Kaboré de retour de prêt au Benfica de Lisbonne (Portugal) a été à nouveau prêté par son club anglais de Manchester United au Werder Brême (Allemagne), a-t-on appris de sources médiatiques.

Issa Kaboré avait été prêté en début de saison au Benfica de Lisbonne où il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu. Son employeur (Man City) l’a rappelé pour le prêter à nouveau au Werder de Brême pour le reste de la saison pour qu’il retrouve sa forme.

« J’attends avec impatience mon nouveau rôle au Werder et dans le championnat allemand. Le Werder réalise une très bonne saison jusqu’à présent. Je voudrais faire ma part en apportant ce que je sais faire et en apprenant aussi du club et de la ville », s’est exprimé lundi, le latéral droit des Etalons du Burkina Faso Issa Kaboré en Allemagne.

Selon le coach de Brême Ole Werner, « Issa Kaboré est très bien techniquement et il est aussi physiquement robuste. Il va nous apporter beaucoup de vitesse. Son engagement nous ouvre d’autres possibilités dans notre jeu. Nous sommes convaincus qu’il peut très bien s’intégrer dans notre équipe ».

Issa Kaboré rejoint donc son compatriote Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) en Bundesliga.

Depuis son recrutement par Manchester City, Issa Kaboré a été prêté à plusieurs clubs comme Troyes et Marseille en France, Lutton Town en Angleterre, Benfica de Lisbonne au Portugal.

Agence d’information du Burkina

as/ata