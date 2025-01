Burkina-Nord-Yatenga-Monté-Couleurs-Vaincre-Terrorisme

Montée des couleurs : le Gouverneur du Nord appelle à rester unis pour la victoire contre le terrorisme

Ouahigouya, 6 jan 2025 (AIB)- A la faveur de la montée des couleurs, le Gouverneur de la région du Nord, Issouf Ouédraogo a appelé lundi à rester unis pour vaincre le terrorisme.

Cette cérémonie solennelle à l’allure d’un au revoir présidée par le premier responsable de la région a réuni autour du drapeau, les Hauts commissaires de province, les directeurs régionaux et autres responsables de l’administration publique et des forces de défense et de sécurité.

L’acte majeur a été la montée du drapeau et l’hymne national entonné en chœur par l’ensemble des corps constitués de la région. Dans son message le Gouverneur Ouédraogo est revenu sur les multiples défis où les populations ont donné le meilleur d’elles-mêmes face aux difficultés quotidiennes liées à la double crise sécuritaire et humanitaire.

Après avoir énuméré les 8 points de la déclaration de politique générale du Premier ministre Rimtalba Jean Emanuel Ouédraogo, le Gouverneur a appelé les corps constitués à s’engager à travers une mobilisation sans égal autour des orientations pour une mise en œuvre et un accompagnement parfait des actions de développement annoncées.

Ouédraogo a souhaité une bonne et heureuse année 2025 à ses collaborateurs et à l’ensemble des populations de la région et les a exhorté à continuer « de rester unis, engagés, solidaires et résolus pour la victoire totale sur l’hydre terroriste. »

