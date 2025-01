Première montée des couleurs 2025 à Zabré : Le PDS appelle à la consolidation de la cohésion sociale

Zabré, 13 déc. 2024 (AIB) : La première montée des couleurs 2025 à Zabré s’est tenue ce lundi 13 janvier matin à la mairie de Zabré. À cette occasion, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) a appelé à la consolidation de la cohésion sociale.

Ce lundi 13 janvier 2025, la commune de Zabré a marqué un temps fort avec la première montée des couleurs nationales de l’année. L’événement s’est déroulé dans la cour de la mairie, en présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et des forces vives de la commune.

Prévue pour 7h30, la cérémonie a rassemblé une foule dès 7h20 au pied du mât du drapeau. Au son de l’hymne national, les couleurs nationales ont été hissées dans une ambiance empreinte de solennité et de patriotisme.

Le préfet et Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Zabré, Alain Boubié Bassono, a pris la parole pour adresser ses vœux à la population. Dans son discours, il a exprimé son souhait de voir la paix et la sécurité revenir durablement à Zabré et dans tout le Burkina Faso.

« Je souhaite que 2025 soit une année de consolidation de la cohésion sociale entre les populations de Zabré », a-t-il déclaré, avant d’inviter la population à renforcer la veille citoyenne et à cultiver le dialogue dans la gestion des différends.

M. Bassono a également salué la collaboration entre les différents services de l’État et les forces vives de la commune, tout en les encourageant à poursuivre leurs efforts pour maintenir une cohabitation harmonieuse.

Dans son message de fin, le PDS a exhorté l’ensemble des participants à retourner à leurs activités quotidiennes pour contribuer au développement local et national. Il a insisté sur la nécessité d’un engagement collectif pour soutenir les efforts du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans la préservation de la souveraineté du Burkina Faso.

AGENCE D’INFORMATION DU BURKINA

JPB/ata