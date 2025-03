FOOT-BFA-MAR-SPORT-BOTOLA-PRO-RSB-CHAMPION

La RS Berkane de Issoufou Dayo, le sacre historique en Botola Pro du Maroc

Ouagadougou, 16 mars 2025 (AIB) – La Renaissance sportive de Berkane (RSB) du Burkinabè Issoufou Dayo a été sacrée pour la première fois de son histoire, championne de la Botola Pro (championnat de première division marocaine de football) à 5 journées de la fin du championnat.

Le 15 mars 2025 restera gravé dans les annales du football marocain. La Renaissance Sportive de Berkane (RSB) a décroché, pour la première fois de son histoire, le titre tant convoité de la Botola Pro. Cette consécration est survenue lors de la 25ᵉ journée, où la RSB a affronté l’Union Sportive de Touarga (UST) au stade municipal de Berkane. Avec une avance confortable de 17 points sur ses poursuivants, l’AS FAR et le Wydad de Casablanca, la RSB a scellé son destin de championne nationale.

Un parcours ascendant : des débuts modestes à la gloire nationale

Fondée en 1938 sous le nom d’Association Sportive de Berkane, la RSB a longtemps navigué entre les divisions inférieures du football marocain. En 1976, le club adopte l’appellation d’Union Islamique de Berkane, avant de fusionner en 1981 avec la Jeunesse Sportive locale pour devenir la Renaissance Sportive de Berkane que nous connaissons aujourd’hui. Malgré quelques éclats, comme une place de vice-champion en 1983 et une finale de la Coupe du Trône en 1987, le club peinait à s’imposer durablement parmi l’élite.

L’ère Fouzi Lekjaa : une transformation radicale

La métamorphose de la RSB débute en 2009 avec l’arrivée de Fouzi Lekjaa à la présidence. Sous sa houlette, le club connaît une restructuration profonde, tant sur le plan organisationnel que financier. Lekjaa investit dans les infrastructures, notamment en dotant le club d’un centre de formation moderne, et attire des sponsors majeurs, assurant ainsi une stabilité financière. Cette stratégie porte ses fruits : la RSB accède à la deuxième division en 2011, puis à la Botola Pro dès la saison suivante. Sous la direction de Lekjaa, le club s’impose progressivement comme une force incontournable du football marocain et africain.

Succès continentaux et reconnaissance internationale

La RSB ne se contente pas de briller sur la scène nationale. Le club remporte deux fois la Coupe de la Confédération africaine, en 2020 et 2022, et atteint la finale en 2019. Le stade municipal de Berkane devient une forteresse imprenable, où des géants africains tels que le TP Mazembe, le Club Sfaxien ou le Zamalek ont trébuché. De plus, la RSB décroche la Coupe du Trône en 2018 et 2022, consolidant ainsi sa réputation de club performant et régulier.

L’ère Hakim Benabdellah : continuité et ambition

En août 2019, Fouzi Lekjaa cède la présidence à Hakim Benabdellah. Ce dernier poursuit le travail entamé, avec pour objectif de faire de la RSB une référence au Maroc et en Afrique. Sous sa direction, le club continue sa progression, récoltant les fruits d’une organisation rigoureuse et d’une gestion exemplaire. Le sacre en Botola Pro cette saison est le couronnement de ces efforts et témoigne de l’ambition sans cesse renouvelée de la RSB.

Un avenir prometteur pour la RSB

Ce premier titre national n’est pas une fin en soi, mais le début d’une nouvelle ère pour la Renaissance Sportive de Berkane. Le club aspire désormais à s’imposer durablement sur la scène africaine et à enrichir son palmarès. Avec une gestion solide, des infrastructures modernes et une vision stratégique claire, la RSB est bien armée pour relever les défis futurs et continuer à écrire l’histoire du football marocain.

Agence d’information du Burkina

Sources : proches de la RS Berkane