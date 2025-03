FOOT-BFA-MAR-AFR-SPORT-CAF-CANU17-DRAPEAU

Le ministre des sports aux Etalons cadets : « Faites flotter haut notre drapeau ! »

Ouagadougou, 16 mars 2025 (AIB) – En remettant vendredi soir au palais des sports de Ouaga 2000, les couleurs nationales aux Etalons cadets, le ministre burkinabè en charge des sports Roland Somda leur a demandé de faire flotter le plus haut possible, le drapeau du Burkina Faso, a constaté l’AIB.

« Vous avez la responsabilité de défendre nos couleurs avec passion, engagement et combativité », a déclaré le ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Roland Somda aux Etalons U17.

Roland Somda explique aux moins de 17 ans burkinabè que « le drapeau que nous vous confions n’est pas un geste banal. Il est le symbole vivant de notre histoire, de notre courage, de notre inébranlable détermination et de notre unité ».

Reprenant une des célèbres phrases du Président du Faso le Capitaine Ibrahim Traoré, « vous êtes des VDP de la Nation », Roland Somda montre la voie à suivre à l’équipe burkinabè pour remporter un combat : « ce combat que vous menez sur le terrain, dit-il, est aussi noble que celui de tous ceux qui, chaque jour, œuvrent pour la restauration de notre territoire. Peu importe les obstacles et les adversaires que vous rencontrerez lors de cette compétition, souvenez-vous que vous représentez un peuple debout, un peuple fier et déterminé ».

Le ministre Somda encourage les jeunes Etalons en leur disant que « chaque passe, chaque tir, chaque but inscrit sera un message fort envoyé au monde entier : le Burkina Faso est une terre de champions ! Faites flotter haut notre drapeau ! Faites résonner avec fierté notre hymne national à la CAN U17 2025 ! ».

Les Etalons cadets qui ont promis le trophée au ministre, au soir du 19 avril, se sont envolés vendredi soir pour Mohamedia (banlieue de Casablanca au Maroc) où ils prendront part à un mini-tournoi de jeunes avec le Maroc, pays organisateur, l’Angola et la Zambie. Après ce tournoi, les U17 burkinabè s’installeront dans leur base pour la CAN, qui se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025 dans le royaume chérifien. Le Burkina Faso est logé dans la poule B avec l’Egypte, le Cameroun et l’Afrique du sud.

Agence d’information du Burkina

