« La réouverture des classes sera ma première bataille » (nouveau CCEB Solenzo 1)

Solenzo, 23 janvier (AIB) – Le nouveau chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Solenzo 1, Eustache Bicaba, a affirmé, lors de la passation de service tenue ce jeudi 23 janvier 2025 dans la salle de réunion de la mairie, que sa bataille serait la réouverture de toutes les salles de classe.

Le nouveau CCEB, Eustache Bicaba, a été installé dans ses fonctions par le président de la délégation spéciale de la commune de Solenzo, Marou Ilboudo, en présence des inspecteurs de la CEB de Solenzo 1, des directeurs d’écoles, des partenaires sociaux et du directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle des Banwa.

« Je demande l’accompagnement de la hiérarchie et de tous les enseignants. Je travaillerai dans la solidarité, le respect, avec un esprit d’initiative et d’ouverture pour la réussite de ma mission », a laissé entendre Eustache Bicaba dans son message.

Le CCEB sortant, Jean-Marie Toé, a, pour sa part, félicité tous les enseignants et les différents acteurs de l’éducation de la circonscription pour leur franche collaboration et leur don de soi, qui ont permis à la CEB de Solenzo 1 de devenir une référence.

Le président de la délégation spéciale de Solenzo, Marou Ilboudo, a félicité Jean-Marie Toé pour ses 35 années de service rendu à la nation et a rassuré le nouveau CCEB de sa disposition à toujours accompagner les acteurs de l’éducation du département.

Agence d’Information du Burkina