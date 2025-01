Sud-Ouest : Le Gouverneur Siaka BARRO échange avec l’administration communale de Gaoua

Gaoua, 23 janvier 2025 (AIB) – Le nouveau Gouverneur de la région du Sud-Ouest, Siaka BARRO, installé dans ses fonctions le 16 janvier dernier, multiplie les rencontres de prise de contact avec les différentes structures administratives de son ressort territorial. Ce jeudi 23 janvier, c’était au tour du personnel de la mairie de Gaoua d’accueillir le premier magistrat de la région.

L’objectif de cette visite était de faire la connaissance des responsables et des agents qui animent la vie de l’administration communale, d’échanger avec eux et de solliciter leur accompagnement pour la réussite de sa mission, notamment la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale en vue de la réalisation des projets de développement dans la région.

Le président de la délégation spéciale de Gaoua, Siaka OUATTARA, a, au nom du personnel de la mairie, félicité le Gouverneur pour sa nomination à la tête de la région et salué à sa juste valeur cette visite. Par la suite, le Secrétaire général, Abraham Emmanuel DA, a procédé à la présentation des différentes directions et services qui composent l’administration de la collectivité et contribuent à l’accomplissement du service public.

Ce fut également l’occasion pour le Gouverneur de féliciter le personnel pour les efforts déjà consentis en faveur du développement de la commune de Gaoua et du Burkina Faso en général.

Avant de prendre congé de ses hôtes, le Gouverneur a tenu à exprimer sa disponibilité à accompagner l’administration communale pour l’atteinte des objectifs communs.

Agence d’information du Burkina

SM/ata