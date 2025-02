« La province du Soum ne fléchira jamais », Haut commissaire

SOUM/Djibo : Montée des couleurs au Haut-Commissariat de Djibo

Djibo, 3 février 2025 (AIB) –Le Haut-commissaire du Soum, Wilfried Tougma, a affirmé lundi, que la province ne fléchira jamais face à l’adversité.

Ce lundi 3 février 2025, comme chaque premier lundi du mois, la traditionnelle montée des couleurs s’est tenue à 7h30 dans l’enceinte du Haut-Commissariat de Djibo. Cette cérémonie, instaurée par les premières autorités du pays, vise à réaffirmer l’attachement aux valeurs fondamentales du Burkina Faso.

L’événement a réuni des entités militaires et paramilitaires ainsi que des directeurs et chefs de services. M. Wilfried Wend Néré Tougma, Haut-Commissaire de la province du Soum, a saisi l’occasion pour saluer la résilience et l’engagement des populations. Il a également souligné que, malgré les difficultés, la solidarité des citoyens derrière les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) reste intacte.

Avec conviction, le Haut-Commissaire a affirmé que le Burkina Faso restera debout et que la province du Soum ne fléchira jamais face à l’adversité.

La montée des couleurs a ainsi été un moment fort, symbolisant l’unité et la détermination des Burkinabè à préserver l’intégrité nationale, témoignant une fois de plus de l’esprit de résilience et de solidarité qui unit le peuple du Soum.

