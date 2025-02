Centreest-Koulpélogo-Montée-Couleurs

Koulpélogo : le Haut-Commissaire invite les différents corps constitués à une synergie d’action

Ouargaye, 3 fév. 2025 (AIB)- le Haut-Commissaire de la province du Koulpélogo Saïdou Ouédraogo a invité lundi les corps constitués à une synergie d’action lors de la montée des couleurs au Haut-Commissariat à Ouargaye, a constaté l’AIB.

Dans son message Saïdou Ouédraogo a rappelé l’importance de la montée des couleurs qui est un symbole de l’Etat. Il a aussi lancé un appel aux élèves des Lycées et collèges qui y étaient à s’en approprier pour plus de civisme et de citoyenneté.

Le Haut-Commissaire a enfin remercié tous ceux qui étaient présents à cette cérémonie solennelle de montée des couleurs.

Agence d’information du Burkina

bp/as/ata