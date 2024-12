Burkina-BAD-Coopération

La BAD va aligner sa future stratégie sur les priorités du Burkina Faso

Ouagadougou, 09 déc. 2024 (AIB) – La future stratégie d’intervention de la Banque africaine de développement (BAD) sera alignée sur les priorités du Burkina Faso, a indiqué le responsable pays de la banque, Daniel Ndoye, lundi à Ouagadougou.

La Banque africaine de développement prépare une nouvelle stratégie après l’échéance de 2025, qui sera alignée sur ses propres orientations stratégiques mais aussi sur les «priorités nationales» du Burkina Faso, a confié à la presse, le responsable, Daniel Ndoye.

«Nous travaillons déjà à la définition de nos orientations pour les années à venir. Fidèles à notre approche, nous alignerons cette nouvelle stratégie sur les priorités nationales et les orientations stratégiques de la Banque», a déclaré M. Ndoye au cours d’une conférence de presse organisée en prélude à la commémoration, le 17 décembre 2024, des 60 ans de l’institution bancaire.

«Au-delà du financement des projets traditionnels, nous avons intégré dans nos interventions des réponses adaptées aux défis sécuritaires et humanitaires auxquels le Burkina est confronté», a ajouté le patron pays de la BAD.

Les interventions actuelles de la BAD au Burkina Faso concernent 22 projets d’une valeur de 500 milliards FCFA et couvrent la période 2022-2025.

La BAD est notamment engagée dans l’aménagement et la valorisation de la plaine de la Léraba, le Programme Yeelen d’électrification rurale et centrales solaires, Le renforcement de la route Gounghin-Fada-Piéla-Frontière du Niger ou encore l’emploi des jeunes, le développement des compétences en milieu rural, l’assainissement…

Elle soutient aussi la prise en charge des personnes déplacées internes, notamment dans les régions du Centre-Nord, du Nord et du Sahel.

En outre, elle accorde son attention à la promotion de la jeunesse et de l’entrepreneuriat, à la bonne gouvernance, à la promotion du secteur privé et à la résilience face aux chocs climatiques et socio-économiques.

Le Burkina Faso a adhéré à la BAD en septembre 1964 dès l’entrée en vigueur de l’accord portant création de la Banque. Depuis 1970, la BAD a mobilisé environ 1300 milliards FCFA pour financer des projets au profit du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina