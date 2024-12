Près de 200 camions ont ravitaillé Djibo ce lundi au bonheur des populations

Ouagadougou, 9 déc. 2024(AIB)-Près de 200 camions escortés par les Forces combattantes sont rentrés victorieusement aujourd’hui à Djibo pour ravitailler la ville de Djibo en divers produits, a appris l’AIB lundi.

Les Forces combattantes ont démontré une fois de plus leur courage et leur esprit de sacrifice pour la Nation burkinabè et en particulier pour les populations dans le besoin.

En effet, après un périple de tous les dangers, les boys ont pu conduire à bon bord, près de 200 camions ce lundi 9 décembre 2024 à Djibo.

Ces camions sont chargés de diverses marchandises et produits qui commençaient à manquer aux populations résilientes.

Pour y arriver, les Forces combattantes ont dû braver les engins explosifs posés par les terroristes ainsi que des pannes de quelques camions.

Les populations sont sorties pour les acclamer et les remercier pour leur amour pour la patrie.

Agence d’information du Burkina